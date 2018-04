Salvini : “Datemi ancora qualche giorno” : Roma, 22 apr. (AdnKronos) – “Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni. Ci giochiamo il governo per i prossimi 5 anni. Anche se fossero necessari 2 o 3 giorni in più, l’importante è non sbagliare. Noi vogliamo il governo del cambiamento”. Così Matteo Salvini a Monfalcone per le regionali in Friuli Venezia Giulia.“Andremo al governo ...

Salvini : al governo solo se potrò mantenere le promesse. Datemi ancora qualche giorno : "Spero di tornare i primi di maggio a Monfalcone per festeggiare Fedriga governatore, per tornarci da presidente del Consiglio", dice il leader della Lega concludendo il comizio a sostegno della candidatura di Fedriga alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia

Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier » Voto in Molise - alle 23 al via lo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

