Salone del mobile 2018 | il meglio e il peggio di questa edizione

Vinitaly 2018 - i numeri del Salone del vino di Verona : vini premiati e foto dagli stand della Fiera : Centoventottomila visitatori, buyer accreditati provenienti da ben 143 Paesi diversi e quasi quattromilaquattrocento aziende espositrici rappresentanti di 36 Stati: basterebbero questi numeri per far capire l’importanza (sempre più internazionale) che riveste una manifestazione come il vinitaly. L’edizione 2018 del noto salone del vino che ogni anno si rinnova presso gli stand della Fiera di Verona ha appena chiuso i battenti: è il ...

Cosa ha detto Luigi Di Maio di Matteo Salvini al Salone del mobile : Luigi Di Maio ha scelto la tribuna del Salone del mobile, per rilanciare con forza la sua intenzione di fare un governo di programma per dare all'Italia "il meglio", come si fa "quando ti nasce un figlio e per lui si vuole il meglio", e per sottolineare la necessità, ancor più dopo la sentenza di Palermo sul rapporto Stato-mafia, di "tutelare il Paese" perché "uno Stato che ...

La filiera biellese Errebi Creative scelta da Poltrona Frau per il Salone del Mobile : "Per il secondo anno Poltrona Frau ci ha affidato la realizzazione dello stand con cui l'azienda leader nell'arredamento di design sarà presente al Salone del Mobile, a Milano da martedì". È con ...

Dal Salone al tuo salotto. Le novità dell’arredo dalla fiera del design di Milano : Confermatosi anche quest’anno vetrina d’eccellenza della qualità e dell’innovazione nel settore dell’arredo e del design, il Salone del Mobile.Milano si è nuovamente dimostrato un appuntamento internazionale imperdibile capace di attrarre oltre 300mila visitatori e 3000 aziende da più di 170 Paesi. In questa 57a edizione sempre più protagoniste sono state soluzioni attente all’ecosostenibilità, in particolar modo per far fronte ai cambiamenti ...

Design : CC-Tapis - Magis e Sanwa i tre vincitori del Salone Mobile award : Milano, 21 apr. (AdnKronos) - Proclamati i vincitori della terza edizione del premio internazionale con il quale il Salone del Mobile.Milano vuole dare ulteriore rilievo alle eccellenze della 57esima edizione della manifestazione. Assegnato anche un Premio Speciale della Giuria e un Premio Speciale

Milano - il Salone del Mobile sfida la crisi : Da sempre termometro importante per l'economia dei distretti dell'abitare, continua ad attirare visitatori anche nel FuoriSalone -

FuoriSalone - le installazioni del Bar Anne al Museo Diocesano. FOTO : Fuorisalone, le installazioni del Bar Anne al Museo Diocesano. FOTO In uno dei luoghi più affascinanti di Milano, in Corso di Porta Ticinese, prende vita il progetto di Space Encounters, il pluripremiato studio di architettura olandese, unito ad una spettacolare installazione luminosa realizzata da Children of the Light. LA ...

Salone del mobile 2018/ Dal divano hotdog al wc autopulente e il gelato... : Le novità del Salone del mobile 2018 sono finalmente disponibili per il pubblico che oggi e domani, previo acquisto del biglietto, potrà addentrarsi tra gli stand.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:32:00 GMT)

Intesa Sanpaolo al fuoriSalone con le luci del designer Trazzi : Milano , askanews, - Un aperitivo jazz al fuorisalone di Milano per raccontare il connubio tra Intesa Sanpaolo e il design dell'architetto Luca Trazzi. All'interno della filiale di piazza Cordusio, da ...

Salone del mobile 2018 - si guarda al futuro ma ci si inchina al passato. Dagli anni d’oro ’50 e ’70 alla “moderna sagra di paese” di oggi : Se non siete curiosi lasciate perdere. E’ stato il credo di Achille Castiglioni, designer ante litteram, quando si chiamavano semplicemente progettisti. Era il trionfo del furore creativo, dalla fine degli anni ’50 alla fine degli anni ’70, il ventennio d’oro del disegno industriale made in Italy. E lui lo ha insegnato al Politecnico di Milano. Ha vinto tutto il vincibile, compreso sette compassi d’oro e Flos, azienda leader di sistemi ...

Fuorisalone e Salone del Mobile di Milano - una guida : Le informazioni utili per orientarsi tra tutti gli eventi della design week, che finisce domani The post FuoriSalone e Salone del Mobile di Milano, una guida appeared first on Il Post.

Salvini al Salone del Mobile : "Io premier? Ci sto provando!" : Bagno di folla per Salvini al Salone del Mobile a Milano. Il leader della Lega si concede a dei selfie e scherza con il pubblico mentre si aggira tra i padiglioni della fiera dedicata al design. Tra i ...

Salone del mobile 2018 - le cose incredibili viste in questa edizione : Dalla cucina che compare magicamente aprendo le ante di un carrello al lampadario che si trasforma in una doccia: al Salone del mobile di Milano c’è davvero di tutto. È passeggiando tra questi padiglioni che si può avere un’idea di quella che sarà la casa del futuro, con il frigorifero intelligente che ordina per te la spesa su Amazon al forno collegato con Google che si trasforma in un display con tutte le ricette di cucina. Sempre più ...

Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano : “Fuorisalone? Al terzo cocktail si comprano anche i tavoli storti” : In occasione del Salone del mobile in corso a Milano non poteva mancare sul palco di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove- il celebre architetto e designer Fuffas che ha commentato le installazioni folli che hanno invaso la città in questi giorni. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano: “FuoriSalone? Al terzo cocktail ...