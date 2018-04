Salame Italiano ritirato dal mercato | ecco la marca a cui fare attenzione

Blastingnews

(Di domenica 22 aprile 2018) Negli ultimi mesi i controlli fatti sugli alimenti di largo consumo sono sempre più stretti e dettagliati, infatti i prodotti ritirati dalsembrano essere sempre meno. Tuttavia, qualche svista accade ancora: questa volta il richiamo riguarda una famoso tipo di #fresco prodotto in Italia e distribuito in molti stati europei. L'allerta alimentare è stata emanata, pochi giorni fa, proprio dal nostro paese e grazie al Sistema rapido di allerta europeo la notizia è stata diffusa ad altri zone del continente come: Romania, Bulgaria, Germania, Moldavia e Polonia. Sfortunatamente non abbiamo ancora parecchie informazioni per quanto riguarda il richiamo del, scopriamo insieme tutti i dettagli che ci sono stati forniti. VIDEOfresco, quali sono i motivi e la? Come anticipato prima, il tipo di alimento a cui prestare moltaè la famosa ...