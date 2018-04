Rugby | Champions Cup 2018 | la finale sarà tra i francesi del Racing 92 e gli irlandesi

oasport

(Di domenica 22 aprile 2018) Anche laCup diha decretato le sue due finaliste: a contendersi la coppa europea più importante per le squadre di club saranno glidel Leinster ed idel92. Il Leinster ha vinto 38-16 contro la formazione gallese degli Scarlets, mentre il92 ha avuto la meglio suglidel Munster per 27-22. Glidel Leinster hanno letteralmente dominato contro gli Scarlets: i gallesi all’intervallo erano già sotto 24-9. Nella ripresa i padroni di casa hanno ulteriormente arrotondato il punteggio, marcando altre due mete per il definitivo 38-16. Niente derby irlandese in: il Munster è uscito battuto dalla sfida contro idel92, che hanno dominato nel primo tempo, chiuso sul 24-3, tirando i remi in barca nella ripresa e facendo rientrare gli avversari fino al 27-22. Risultati semifinali...