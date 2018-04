Rudy Zerbi sbotta contro Heather Parisi a Amici 17 | “E’ una stron**ta”

Amici 2018 Serale : Zic in lacrime per Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco : Zic si sfoga contro Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco ad Amici 17 Zic non solo ha dovuto subire lo stop durante il secondo appuntamento con il Serale di Amici 17 da parte di Carlo Di Francesco, ma oggi ha sentito anche le durissime critiche fatte sia dallo stesso professore di canto che da Rudy Zerbi. I due colleghi hanno concordato sul fatto che anche se Zic non si è esibito, se avesse gareggiato o non avesse gareggiato poco sarebbe cambiato. ...

Emma Muscat in lacrime per Rudy Zerbi - la richiesta ai prof : “Accettatemi per quello che sono” (video) : Emma Muscat in lacrime ad Amici di Maria De Filippi. La cantante maltese ha ascoltato i commenti di Carlo Di Francesco e di Rudy Zerbi ed è scoppiata a piangere. Non si sente compresa, non si sente sostenuta abbastanza dai suoi docenti e non sa cosa fare per spingerli a credere in lei. Carlo Di Francesco ha gradito la prova comparata con Carmen. Ha apprezzato la voce perfetta di Emma ma "c'è da lavorare sull'emotività. Manca un po' di cuore, ...

Amici : botta e risposta tra Ermal Meta e Rudy Zerbi sull'eliminazione di Daniele Video : La seconda puntata [Video] di #Amici 17, il talent show di Canale 5 condotto da #Maria De Filippi, ha scatenato numerose polemiche per la doppia eliminazione dei due ballerini della squadra blu: Sephora e Daniele. In particolare, su Twitter c'è stato addirittura un botta e risposta tra il cantante di origini albanesi Ermal Meta, membro della commissione esterna di Amici 17, e Rudy Zerbi, professore della scuola e membro interno della ...

La Serenata Rap di Biondo al 2° serale entusiasma Rudy Zerbi e scatena i dubbi di Ermal Meta (video) : Biondo al 2° serale porta Serenata Rap di Jovanotti e conquista ancora la fiducia di Rudy Zerbi. Il docente di canto ha sempre dimostrato di credere in lui, a dispetto di Carlo Di Francesco. Il brano scelto per la seconda prova della seconda fase è un grande classico di Jovanotti, Serenata Rap, che il giovane concorrente Bianco ha cercato di fare nel migliore dei modi. In merito alla sua performance è intervenuto anche Ermal Meta, che ...

“Rompicog*** - vaf***lo”. Amici : la decadenza. Un’aggressione pesante e parole durissime rivolte a Rudy Zerbi. Chi ha sentito è rimasto scioccato - qualcuno - però - dice che se l’è cercata : “Un vero maleducato…” : Amici è iniziato da meno di una settimana eppure gli animi si sono già scaldati oltremisura. Quest’anno gli allievi stanno dando prove fuori dal comune e le liti con gli insegnanti sono all’ordine del giorno. Il clima non è dei migliori e la tensione a fatto decisamente perdere la pazienza a Zic. Il ragazzo fa parte della squadra dei bianchi e partecipa al talent come cantante. Sin da subito è diventato uno dei bersagli prediletti da Rudy ...

Matteo canta Bocelli e vince la prima sfida - la critica di Rudy Zerbi : “Inascoltabile e noioso” (video) : Matteo canta Bocelli nella prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra dei Blu ha debuttato nella prima serata del talent con un brano risalente al 1994, Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli. La prima sfida della seconda fase del serale di Amici di sabato 7 aprile si è aperta proprio con l'esibizione di Matteo in Il mare calmo della sera, che è stato schierato contro Irama dei Bianchi, il quale ha ...

Ermal Meta zittisce Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco su Zic di Amici 17 : Zic di Amici: è scontro tra Ermal Meta e Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco nel corso della prima puntata Ermal Meta è sbottato nel corso della prima puntata di Amici 17. Al cantante albanese non è piaciuto il comportamento dei Professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco nei confronti dell’allievo della Squadra Bianca Zic. […] L'articolo Ermal Meta zittisce Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco su Zic di Amici 17 proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura sbotta contro Rudy Zerbi e Sephora ad Amici 2018 : Rudy Zerbi e Sephora ripresi da Simona Ventura in diretta ad Amici 17 In diretta ad Amici 2018 Rudy Zerbi e Garrison hanno criticato duramente le esibizioni rispettivamente di Matteo e Sephora, tanto che Simona Ventura è dovuta intervenire per dire la sua. In seguito all’esecuzione di una canzone di Andrea Bocelli fatta da Matteo, il professore di canto ha affermato che l’esibizione è stata molto noiosa e tutta uguale e che il ...

Video e testo di Capodanno di Zic - singolo inedito cantato a Rudy Zerbi prima del serale : Capodanno di Zic è uno dei singoli inediti presentati dai concorrenti ad Amici di Maria De Filippi. A cantare Capodanno è il talento della squadra bianca Zic che ha ottenuto l'accesso al serale dopo un percorso impegnativo. Capodanno di Zic ha colpito anche Rudy Zerbi che a gennaio ha ascoltato la versione integrale del brano dal vivo, in sala prove, in solitaria con il concorrente che si è dimostrato particolarmente emozionato. "Ti ...

Amici 17/ Verso il serale : Irama convince tutti - per Zic aspre critiche da Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco! : Amici 17 si avvia alle fasi serali e, in attesa dell'appuntamento in prima serata in onda sabato, vediamo quali sono le reazioni degli allievi delle due squadre.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:20:00 GMT)

Rudy Zerbi : “Ho avuto quattro figli da tre donne diverse come i miei genitori” : Impegnativa la vita di un papà che ha avuto quattro figli da tre donne diversa: lo ha raccontato Rudy Zerbi a Maurizio Costanzo durante l’ultima puntata dello show di Canale 5 che ha dedicato qualche minuto alla...

Luca Vismara eliminato! Fuori da Amici 17 serale/ Rudy Zerbi "vince" ma il pubblico : "Non sei stato capito" : Luca Vismara non ammesso al serale di Amici 17! Il cantante non è riuscito a conquistare una felpa verde ma saluta fan e compagni con una dedica speciale(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:38:00 GMT)

Rudy ZERBI/ Il primo incontro con Fabrizio Frizzi : "Mi prese sottobraccio e..." (Maurizio Costanzo show) : RUDY ZERBI, ospite dell'appuntamento di questa sera con il Maurizio Costanzo Show per omaggiare la memoria di Fabrizio Frizzi, ha ricordato il loro primo incontro...(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:20:00 GMT)