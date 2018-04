Ruba auto usata come ariete per furti | inseguito e preso

Ruba nell'azienda - inseguito e arrestato in autostrada : Dopo il furto in un'impresa agricola di Torremenapace è stato catturato dai carabinieri di Stradella

Sordomuto deRubato in autogrill - due dirigenti di rugby bloccano i ladri : Si sono accorti di quello che stava succedendo e in pochissimo tempo sono riusciti ad intervenire e a bloccare i ladri che avevano appena scippato un disabile. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 8 aprile in un'area...

Aveva in auto dolci e merce Rubata all'Oviesse : Aveva in auto merce rubata da due punti vendita del novarese. F.B., 34enne originario della provincia di Alessandria e residente in Valsesia, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, ...

Roma - auto Rubate e vendute a pezzi su internet : un denunciato : Roma, 7 apr. , askanews, Un capannone e la vendita sul web di ricambi per auto. Era tutta qui l'attività di un uomo di 46 anni che è stato denunciato per ricettazione dagli investigatori della Sezione ...

Roma. Vendeva online pezzi di auto Rubate : denunciato 46enne : Roma. Un 46enne romano è stato denunciato per ricettazione. L’uomo aveva avviato una fiorente attività dedita alla vendita online di ricambi provenienti da veicoli rubati. Gli agenti della Sezione della Polizia Giudiziaria della Stradale di Roma hanno scoperto una fiorente attività dedita alla vendita online di ricambi provenienti da veicoli rubati. In un capannone alla periferia nord di Roma, era stata allestita una vera e propria ...

Auto Rubata trovata ad Acate : La notte scorsa ad Acate i carabinieri hanno rinvenuto un'Auto risultata rubata. E' accaduto intorno alle ore 3 tra corso Indipendenza e via Ruggero

Roma : Non si ferma ad alt con auto Rubata - arrestato : Gli viene intimato l’alt perchè con i fari spenti Roma – Un cittadino bosniaco di 26 anni, è stato tradito dai fari spenti dell’autovettura rubata. A bordo della quale stava scappando, dopo aver perpetrato furto in un’area di servizio in Via Cristoforo Colombo. Avvistato dagli agenti della Polizia di Stato che gli hanno intimato l’alt per controllarlo, l’uomo ha accelerato venendo comunque bloccato poco dopo ...

Rinvenute nel Fasanese auto Rubate : FASANO - Non passa giorno che i Carabinieri della compagnia di Fasano non rinvengano auto rubate in paesi limitrofi a Fasano. Nei giorni scorsi i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della ...

Algerino contromano a Pompei/ Auto Rubata contro la Basilica del Santuario : “Volevo stare più vicino ad Allah” : Algerino contromano a Pompei, Auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:19:00 GMT)

Pompei - percorre contromano strada che porta a santuario su auto Rubata. Giudice : “Evoca episodi di attentati terroristici” : Evoca “episodi di attentati terroristici” quanto avvenuto lunedì scorso a Pompei, dove un algerino ha percorso contromano, su un’auto rubata, una strada nei pressi del santuario. È quanto scrive il Giudice monocratico di Torre Annunziata (Napoli), nella sentenza di condanna nei confronti di Othman Jridi, 21 anni, giudicato martedì per direttissima. Nella sentenza – riferiscono alcuni organi di stampa – il magistrato ha ...

Napoli : Ruba auto con bambina a bordo : Ha rubato un’auto a Qualiano in provincia di Napoli senza accorgersi che dietro, sui sedili posteriore della vettura, c'era una bimba nel suo sediolino. A quel punto il ladro ha tirato il freno a mano ed è sceso dalla vettura rubata, una Nissan Qasquai, per poi dileguarsi con l’aiuto di alcuni complici. La bambina, di un anno e mezzo, è rimasta da sola in macchina nelle vicinanze della rotonda Maradona - in una zona che ricade nel territorio ...

Napoli - Rubano un'auto ma a bordo c'è una bimba di 18 mesi - : Solo dopo alcuni metri i malviventi si sono accorti della bimba nel sedile posteriore. Hanno così deciso di lasciare la macchina e la piccola sul ciglio della strada. I Carabinieri sono intervenuti su ...

