Romano Prodi | svaligiata la casa di Bologna | “presa nostra vita” Rubate lettere private

Bologna - rapinata la casa di Romano Prodi. “Ci hanno portato via i ricordi di una vita” : hanno approfittato del fatto che, insieme alla moglie, fosse andato a Roma per partecipare all’udienza che il papa ha concesso alla diocesi di Bologna. Così, nella notte fra venerdì e sabato, i ladri sono entrati nella casa bolognese di Romano Prodi e l’hanno svaligiata. Sono in corso le indagini e anche la definizione esatta della refurtiva, della quale farebbero parte soprattutto orologi e gioielli. I ladri hanno forzato la porta ...

Svaligiata casa di Romano Prodi a Bologna - indaga la Digos : Furto nella casa di Romano Prodi a Bologna mentre l'ex premier e la moglie Flavia erano a Roma per l'udienza concessa da Papa Francesco alla diocesi del capoluogo emiliano. Nella notte fra venerdì e sabato i ladri hanno portato via orologi, gioielli e altri preziosi per un valore stimato in 30mila euro dall'abitazione di via Gerusalemme, stradina che collega Strada Maggiore con piazza Santo Stefano.Secondo quanto riferisce il Resto del ...

