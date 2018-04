ROMANO PRODI | SVALIGIATA LA CASA DI BOLOGNA Maxi furto o avvertimento? Ex premier

Bologna - svaligiata la casa dell’ex premier ROMANO Prodi : Bologna, svaligiata la casa dell’ex premier Romano Prodi L’ex premier è stato informato dell’accaduto mentre si trovava in piazza San Pietro con la delegazione bolognese. Continua a leggere

Svaligiata casa di ROMANO PRODI a Bologna - indaga la Digos : Furto nella casa di Romano Prodi a Bologna mentre l'ex premier e la moglie Flavia erano a Roma per l'udienza concessa da Papa Francesco alla diocesi del capoluogo emiliano. Nella notte fra venerdì e sabato i ladri hanno portato via orologi, gioielli e altri preziosi per un valore stimato in 30mila euro dall'abitazione di via Gerusalemme, stradina che collega Strada Maggiore con piazza Santo Stefano.Secondo quanto riferisce il Resto del ...

Bologna - svaligiata la casa dell'ex premier ROMANO Prodi : L'ex premier è stato informato dell'accaduto mentre si trovava in piazza San Pietro con la delegazione bolognese.

Svaligiata la casa di ROMANO PRODI a Bologna : Svaligiata la casa di Romano Prodi a Bologna L'ex premier era a Roma dal Papa. Rubati soprattutto orologi e gioielli. Gli inquirenti tenderebbero ad escludere che possa trattarsi di qualcosa di diverso dal semplice furto in abitazione Parole chiave: ...

Bologna - svaligiata la casa di ROMANO Prodi : I ladri fanno irruzione nell'appartamento dell'ex premier mentre era a Roma per l'udienza di papa Francesco

Il Pd si offre al M5s - la rete di ROMANO PRODI e Walter Veltroni : così cancellano Matteo Renzi : A guardare da fuori sembra che nel Pd tutto sia immobile, che l'orologio si sia fermato la notte del 4 marzo: un partito tramortito, obbligato a fare da spettatore. In realtà basta avvicinarsi e ...

ROMANO PRODI si tira fuori da un ruolo attivo per la formazione del Governo : "Né contatti - né trattative" : Romano Prodi in pressing per un Governo della Consulta sostenuto da M5S e Pd? Il Professore smentisce categoricamente di avere un ruolo in questa fase di negoziato politico.Dopo la lettura del retroscena della Stampa, secondo cui a un Governo della Consulta "ragionano anche alcune grandi figure di riferimento che con discrezioni e senza apparirestanno spingendo pezzi di Pd in quella direzione. Nelle conversazioni - scrive il quotidiano torinese ...

L'ombra di ROMANO PRODI - terrore puro per Salvini : come possono farlo fuori : Romano Prodi cadde - era il 27 febbraio 2008 - per un voto, quello di Clemente Mastella . Del resto, all'epoca, il centrosinistra al Senato aveva solo 9 seggi di vantaggio. E ora che si formano i ...

ROMANO PRODI tirato in mezzo per questioni inerenti l'inchiesta Russiagate Video : Lontani, ma così vicino, sembrano Putin e #Trump nello scenario che si dischiude dall'inchiesta #Russiagate. Da un lato l'ex dirigente di Trump raduna politici esterni all'America e mette soldi sui loro conti, dall'altro, Putin ritiene che con Trump l'America è andata indietro invece che avanti. Cos'è Russiagate? l'inchiesta di Russigate, ovvero, l'inchiesta che si occupa dei rapporti tra Donald Trump e il possibile coinvolgimento di Mosca nelle ...

ROMANO PRODI : "Il Pd non è finito" : "Il Pd è finito? No, non c'è nulla di irrimediabile in politica, c'è sempre un futuro. Non tutto è irrimediabilmente compromesso". A dirlo è l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in un colloquio con Repubblica, in cui sottolinea il "momento difficile".Prodi commenta:Io alla vigilia ero il più pessimista, ne avevo parlato con tutti. Purtroppo i dati hanno dimostrato che sono stato comunque ...

ROMANO PRODI sulle elezioni : 'Almeno non ha vinto Silvio Berlusconi. Pd? Peggio del previsto' : Tra i pochi che ancora non avevano parlato dopo il 4 marzo c'era Romano Prodi . Ma ora lo ha fatto, a Repubblica , in un colloquio 'intercettato' all'aeroporto. L'ex premier è colpito dalla batosta ...

Matteo Renzi e il retroscena su ROMANO PRODI : 'Sogna un governo con Di Maio perché poi...' : Il governo 'di' Romano Prodi . Non è un retroscena temerario, né un'invenzione della stampa avversa. Ma la verità, di cui Matteo Renzi parla in tono preoccupato con i suoi più stretti collaboratori. ...

ROMANO PRODI tirato in mezzo per questioni inerenti l'inchiesta Russiagate : Lontani, ma così vicino, sembrano Putin e Trump nello scenario che si dischiude dall'inchiesta Russiagate. Da un lato l'ex dirigente di Trump raduna politici esterni all'America e mette soldi sui loro conti, dall'altro, Putin ritiene che con Trump l'America è andata indietro invece che avanti. Cos'è Russiagate? l'inchiesta di Russigate, ovvero, l'inchiesta che si occupa dei rapporti tra Donald Trump e il possibile coinvolgimento di Mosca nelle ...

Elezioni - D'Alema e Renzi nell'angolo ROMANO PRODI al voto col piccolo Ulivo : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D’Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D’Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di “amico” e “compagno” (tra l’altro, “che sbaglia”). Segui su affaritaliani.it