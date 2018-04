Roma | quel sorriso di Patrik vale come una promessa

SERIE A - ROCCHI ARBITRERÀ JUVENTUS NAPOLI/ È già polemica per quella famosa sfida contro la Roma : Arbitri SERIE A, JUVENTUS-NAPOLI a ROCCHI: bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Romamania : testa e cuore a Liverpool - ma non ricordiamo quella finale... : Fortunatamente, il calcio è tutto meno che saggezza e quindi sì, pensiamo a Klopp, Salah, il mondo Reds, Firmino e van Dijk. E lasciamo perdere quella roba di 34 anni fa, che poi non s'è neanche ...

Spider-Man : in arrivo il Romanzo prequel e un artbook : Spider-Man per PS4 è sicuramente uno dei giochi più attesi di questo autunno, il titolo di Insomniac è stato protagonista di numerose notizie nei giorni scorsi che ci hanno permesso di scoprire tantissime informazioni su un'altra delle esclusive di maggior peso per la console di Sony.In attesa dell'approdo di Spider-Man su PlayStation 4, arriva un report di Polygon che annuncia due libri di collegamento in concomitanza con l'uscita del nuovo ...

#tiRomancino : quel fattaccio brutto che ci porta Gomorra in casa nostra : ... infatti, questo cruento e aberrante episodio di violenza non ha molto di diverso da tanti altri fatti di cronaca nera riportati dai media in una macabra contabilità pubblica. La differenza con molti ...

Claudio Amendola : "A Quelli che il calcio guardavo la Roma dalla tribuna Monte Mario. Mi davano 3 milioni di lire a domenica" : “Prendevo 3 milioni di lire ogni domenica”. Claudio Amendola rivela il compenso percepito quando, attorno alla fine degli anni novanta, partecipava come inviato di Quelli che il calcio.Condotta all'epoca da Fabio Fazio, la trasmissione coinvolgeva l’attore per seguire le gare casalinghe della Roma, a cui in precedenza era stato impedito l’accesso alla curva sud.prosegui la letturaClaudio Amendola: "A Quelli che il calcio guardavo la Roma ...

Sorteggi Champions - sarà Roma-Liverpool : tutto quello che c'è da sapere sui Reds : Trentaquattro anni dopo la Roma accede alle semifinali di Champions League, traguardo raggiunto grazie alla magica notte dell'Olimpico. Nient'altro che un'impresa memorabile quella celebrata contro il ...

Roma - Graziani : 'Volevo il Liverpool! Penso sempre a quel rigore...' : Francesco Graziani , ex attaccante della Roma , in campo in quella finale di Coppa dei Campioni persa col Liverpool, commenta così il sorteggio Champions a RMC Sport : 'Prima della partita di ritorno voglio ritirare il rigore a Bruce Grobbelaar. Ci Penso sempre, nella vita ci sono cose belle e meno belle. Avrebbe arricchito una bacheca ma quando sbagli un ...

Formula E - Tutto quello da sapere sull'ePrix di Roma : Non mancherà la possibilità di incontrare i piloti e di lasciarsi ammaliare dal fascino delle vetture del futuro, così come sarà possibile prendere parte ad eventi di corredo, tra spettacoli di ...

Formula E - Tutto quello da sapere sull'ePrix di Roma : Il weekend motoristico che vedrà la Formula 1 impegnata in Cina è condito dallo spettacolo Tutto nostrano della Formula E, con la serie elettrica al debutto nella città eterna per il primo ePrix in terra italiana. A Roma, sul circuito cittadino ricavato nel quartiere dellEur, i piloti impegnati nella categoria si contenderanno la prima tappa europea della stagione. Jean-Eric Vergne del team Techeetah, guida la classifica piloti con 30 punti di ...

Rizzitelli ci racconta quella Roma folle che sogna la finale di Champions : Per ritrovare traccia di una semifinale europea giocata dalla Roma è necessario tornare indietro di 27 anni. Un doppio confronto con il Brondby , 0-0 in Danimarca e vittoria 2-1 all'Olimpico, che aprì ...

Non solo Roma - da Basso a Vezzali quelle folli rimonte : Oltre il calcio, lo sport ha segnato storie meravigliose, come nel lontanissimo 1972 ai mondiali di ciclismo a Gap in Francia: Franco Bitossi dopo una fuga temeraria si presenta da solo sul ...

Roma - il capolavoro che cancella quel 7-1 : Sì, Roma, sei Magica. quella qualificazione che sembrava impossibile si è materializzata come d'incanto, minuto dopo minuto, grazie a una prestazione al di là di ogni immaginazione. È stato tutto ...

Far Cry : Absolution - il Romanzo prequel del videogioco : Cosa ci si aspetta da un romanzo ispirato a un videogioco? Che porti il fruitore di quel videogioco dentro le ambientazioni che ha conosciuto con il controller in mano, rivelandole più nel dettaglio, con la potenza evocativa della pagina scritta. Il romanzo di Urban Waite, autore di storie crime, apprezzato da colleghi del calibro di Stephen King e Don Winslow, assolve pienamente la funzione. Siamo a Hope County, in Montana e la storia narrata ...

