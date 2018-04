Roma | la discoteca Sapienza | musica | alcol e sballo nella festa a pagamento

Roma - infastidito dalla musica uomo lancia una molotov contro discoteca Qube : molotov nella notte contro il Qube , la discoteca di Casal Bertone nota soprattutto per le serate LGBT di Muccassassina. Ad accorgersi dell'accaduto è stato, questa mattina, il proprietario, che ha trovato un vetro della porta di accesso del locale rotto e, all'interno, la bottiglia completamente bruciata. Nessun danno al locale, dove, probabilmente grazie al pavimento ignifugo, l'incendio non è neanche partito. L'ipotesi più accredita al momento ...

Roma - lanciò molotov dentro la discoteca Qube - denunciato un vicino : 'Non sopportavo la musica alta' : Ha un volto l'uomo che la notte di domenica ha tentato di appiccare un incendio nei locali della discoteca Qube , di via di Portonaccio. I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone lo hanno ...

Jerry Calà mattatore in discoteca a Roma : 'La mia vita da libidine è tutta uno show' : Nel suo live c'è tutto, passato e presente della musica, del cinema e, quindi, dei nostri costumi. E il suo show, ' vita da libidine ', non è solo un'operazione revival: è la rivisitazione delle canzoni ...

Roma - nuovo processo per il pugile Mirco Ricci : è accusato di aver picchiato una ragazza fuori dalla discoteca : Pochi giorni fa ha esultato quando è stato condannato a 4 anni e mezzo per estorsione, visto che la procura aveva chiesto per lui 27 anni di carcere accusandolo di avere sequestrato un bambino di 9 ...