Roma | Gandini | ' La città sta vivendo un sogno Possiamo scrivere una pagina di storia'

Roma - il paradosso di Gandini 'Barca mette pressione - ma la mente sarà libera' : ... 'E' una partita di quelle per cui vale la pena giocare una stagione - sottolinea ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno -. C'è grande soddisfazione per aver raggiunto una traguardo ...

"Totti e' centrale nel nostro progetto. Sta facendo una transizione importante e, come hanno detto molti suoi illustri colleghi, il passaggio dal campo alla scrivania non e' indolore. Richiede tempo, attenzione e molta pazienza. Ma ci troviamo molto bene con lui, e' molto vicino alla squadra, a Di Francesco e Monchi, sta dando il suo contributo e sta imparando un po' di segreti da chi gli sta intorno".

"Non è una Stagione semplice per Schick, ma noi puntiamo su di lui per il presente e per il futuro". A Radio Anch'io Lo sport l'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini prova a dare fiducia all'attaccante ceco, protagonista di una Stagione con tante ombre e pochissime luci: "Non è una Stagione semplice perché ...