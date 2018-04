Roma | Di Francesco | “con il Liverpool dovremo essere concreti”

Diretta/ Spal Roma - risultato finale 0-3 - : Di Francesco - 'gara da grande squadra. Liverpool? Attaccheremo' : Diretta Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A che apre la 34giornata.

Roma - Di Francesco : 'Ho già in mente la formazione di Liverpool' : FERRARA - Uan vittoria di spessore, una prestazione di carattere. La Roma archivia al meglio la trasferta di Ferrara contro la Spal con un rotondo 0-3 impreziosito dalla prima rete in campionato di ...

Diretta/ Spal Roma (risultato finale 0-3) : Di Francesco - "gara da grande squadra. Liverpool? Attaccheremo" : Diretta Spal Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie A che apre la 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:59:00 GMT)

Roma - Di Francesco "Grande prestazione" : ANSA, - Roma, 21 APR - "Siamo stati molto bravi ad interpretare la partita, contro una squadra che in casa spesso ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate. I ragazzi sono stati bravissimi, ...

Spal-Roma - Di Francesco : 'Atteggiamento da grande squadra - segnale di crescita importante' : ... da adesso possiamo preparare la gara con il Liverpool con la testa libera: dobbiamo essere cattivi, giocare con la giusta mentalità", le parole dell'attaccante ceco a Sky Sport. Schick ha poi ...

Roma - Di Francesco : 'Grande prestazione - siamo cresciuti in mentalità. Con il Liverpool serve più concretezza' : 'siamo stati molto bravi ad interpretare la partita, contro una squadra che in casa spesso ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno messo in campo una ...

Roma - Schick segna dopo un anno : ora Di Francesco ha un uomo in più : Prima lo sfiora, poi, quando la maledizione del gol sembra allungarsi di un'altra settimana, Patrick Schick riesce a buttarla finalmente dentro. L'esultanza, dopo quasi un anno di distanza , l'ultimo ...

Spal-Roma 0-1 LIVE : la squadra di Di Francesco la sblocca [FOTO e VIDEO] : 1/8 LaPresse ...

Spal Roma / Streaming video e diretta tv : Semplici vs Di Francesco - probabili formazioni - quote e orario : diretta Spal Roma info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo di Serie A che apre la 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Spal-Roma - dalle 15.00 La Diretta Per Di Francesco testa al campionato senza pensare al LIverpool : La sfida tra SPAL e Roma apre il programma della 34esima giornata di campionato con l'anticipo delle ore 15 del sabato: i padroni di casa vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Chievo ...

SPAL-Roma - Di Francesco tiene alta l’attenzione : “Non pensiamo al Liverpool” : SPAL-Roma, DI Francesco- Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa ha presentato il match di domani pomeriggio sul campo della SPAL. Match complicato per i giallorossi. Padroni di casa alla caccia disperata di punti salvezza. “pensiamo SOLO ALLA SPAL” Di Francesco è stato chiaro: “La mia testa è a Ferrara. pensiamo alla SPAL e non al […] L'articolo SPAL-Roma, Di Francesco tiene alta l’attenzione: “Non ...

Roma - Di Francesco 'Il Liverpool Sia uno stimolo per affrontare la Spal' : Roma - 'La Spal è una squadra molto organizzata che concede poco agli avversari. Dobbiamo concretizzare al meglio le occasioni perché sarà una partita difficile e delicata. Inoltre, sarà una delle ...

Roma - Di Francesco : 'Mancano 5 partite determinanti. Out Kolarov - torna Perotti' : 'Saranno cinque partite di campionato fondamentali, non bisogna sbagliare le prime. Bisogna metterci attenzione, il Sassuolo è lontana per definirla ultima spiaggia. La Lazio ha dimostrato di avere ...

Spal-Roma - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : L'ultimo turno ha mantenuto invariate le gerarchie per la corsa alla Champions League: Inter, Lazio e Roma hanno vinto le rispettive partite. I giallorossi ripartiranno domani, dall'impegno contro la ...