Risultati Serie B Classifica aggiornata e diretta gol live score 37^ giornata

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score dei gironi B - C (36^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite di oggi 22 aprile. In campo i gironi B e C per la 36^ giornata: occhio alla sfida Sudtirol-Ferlapisalò.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 04:00:00 GMT)

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate - livescore delle partite. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e diretta live score delle partite in programma in tutti i Gironi: verdetti sempre più vicini (oggi domenica 22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 03:00:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : clamoroso scivolone del Milan col Benevento : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:36:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : vince solo il Piacenza! : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 36^ e terzultima giornata: il Livorno vede la promozione diretta ma non può ancora festeggiarla(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:32:00 GMT)

DIRETTA Risultati Serie A : Milan Benevento 0-1 LIVE : ... a +9 dalla zona retrocessione Cronaca Secondo stop di fila invece per la Fiorentina che resta al 9/o posto a 51 punti.

DIRETTA Risultati Serie A : Milan Benevento 0-0 LIVE : ... a +9 dalla zona retrocessione Cronaca Secondo stop di fila invece per la Fiorentina che resta al 9/o posto a 51 punti.

Risultati Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : si comincia - di nuovo in campo! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 36^ e terzultima giornata: il Livorno vede la promozione diretta ma non può ancora festeggiarla(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 20:14:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Sassuolo salvo? Il Milan non può sbagliare! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:55:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : la Roma dilaga a Ferrara! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:04:00 GMT)

Risultati Serie B - Palermo e Parma volano : spettacolo in campo e sugli spalti tra Foggia e Bari [FOTO] : 1/38 LaPresse ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Parma e Palermo insieme al secondo posto! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score. Si gioca la 37^ giornata, entusiasmante il Monday Night dello Stirpe ma sabato sono in campo Palermo, Parma, Venezia e Bari(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:01:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Vicari "aiuta" la Roma! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Livorno e Siena - botta e risposta : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 36^ e terzultima giornata: il Livorno vede la promozione diretta ma non può ancora festeggiarla(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Diretta gol Serie B : i Risultati in tempo reale : Nessuna pausa per la Serie B, campionato puntualmente di scena dopo gli impegni del turno infrasettimanale. Vietato fermarsi quando mancano 6 turni alla bandiera a scacchi, tuttavia la regular season ...