RISULTATI SERIE A Classifica aggiornata | diretta gol live score | finalmente si gioca

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta gol live score. Finale pirotecnico all'Adriatico! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite previste oggi 22 aprile. La Ternana vince 3-2 il derby, rimontando due gol di svantaggio a Perugia(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Rugby femminile - Serie A 2018 : RISULTATI e classifiche della 16ma giornata. Doppia capolista nel gruppo 2 : Una Doppia capolista nel Girone 2 del campionato italiano di Serie A di Rugby femminile: Montevirginio Mini Rugby e Rugby Bologna 1928 sono pari a quota 69 punti dopo sedici giornate giocate e quando mancano solo due turni alla conclusione. Nel Girone 1 invece definita la prima piazza: Rugby Colorno precede il Valsugana Rugby Padova staccato di cinque lunghezze. Andiamo a scoprire i risultati della sedicesima giornata con le classifiche ...

RISULTATI SERIE D - blitz esterno del Messina : non si ferma la Vibonese : RISULTATO Serie D – Non si ferma il Messina che vince anche sul campo del Sancataldese, 1-2 il risultato finale e quota 47 punti in classifica. Sempre nel Girone I successo della Vibonese sul campo dell’Ebolitana, 0-2 il punteggio, non molla il Troina, blitz sul campo del Paceco. Nel Girone H si ferma il Potenza, impresa del Nardò. Nel Girone F successo esterno della Vis Pesaro contro il Francavilla. L'articolo Risultati Serie D, ...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : frenata Padova - Sambenedettese travolta! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e Diretta gol live score delle partite di oggi 22 aprile. Il Padova frena ancora, ma la Sambenedettese non ne approfitta perdendo nettamente(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:20:00 GMT)

Serie A - RISULTATI 34.ma giornata : 16.57 Lazio e Inter rispondono alla Roma:lotta Champions sempre più appassionante. Atalanta sesta: Milan sorpassato. Pesantissimo colpo salvezza del Crotone. SPAL-ROMA (sabato) 0-3 SASSUOLO-FIORENTINA (sab) 1-0 MILAN-BENEVENTO (sabato) 0-1 CAGLIARI-BOLOGNA 0-0 ATALANTA-TORINO 2-1 CHIEVO-INTER 1-2 LAZIO-SAMPDORIA 4-0 UDINESE-CROTONE 1-2 JUVENTUS-NAPOLI ore 20.45 ...

