RISULTATI ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2018 Diretta | per il presidente sarà testa a testa

Elezioni Montenegro - attesa RISULTATI : 21.22 Chiusi i seggi in Montenegro dove si è votato per le presidenziali. Grande favorito è Milo Djukanovic, leader del Partito democratico dei socialisti al al governo che,per i sondaggi della vigilia, potrebbe vincere al primo turno. Il suo principale sfidante Mladen Bojanoic, appoggiato da gran parte delle opposizioni, ha denunciato irregolarità alla commissione elettorale. L'affluenza alle urne è stata del 59,3% alle 19, superiore al 58% ...

RISULTATI ELEZIONI RUSSIA - TRIONFO PUTIN/ Exit poll - rieletto con il 73 - 9% : affluenza boom - “ai seggi in bus” : RUSSIA al voto, PUTIN trionfa col 73,9% dei primi Exit poll , RISULTATI ELEZIONI Presidenziali in diretta. affluenza da record al 60% alle ore 19: opposizione ai minimi storici(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Diretta RISULTATI ELEZIONI 2018 in tempo reale : proiezioni live Camera e Senato Video : Domenica 4 marzo si terranno le #elezioni politiche 2018 e gli Italiani saranno chiamati al voto per eleggere i nuovi esponendi della Camera e del Senato. [Video] Votare è un diritto e un dovere di tutti noi cittadini e per questo motivo vi ricordiamo che sara' possibile votare solo domenica dalle 7 alle 23 e che per farlo bisognera' recarsi al seggio con un documento di riconoscimento e con la Tessera elettorale. Exit Poll elezioni 2018 in ...