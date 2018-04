Rimborsi Wind Tre Aprile 2018 | le ultime novità

Ancora novità con le rimodulazioni Wind Tre - Rimborsi irrisori da oggi 20 aprile : Tornano improvvisamente attuali le rimodulazioni Wind Tre, in riferimento al passaggio alla fatturazione mensile. La compagnia telefonica, come riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine, ha deciso di applicare sì degli aumenti per ciascun rinnovo in seguito all'addio delle tariffe a quattro settimane, individuando il nuovo incremento dei costi pari all'8,3%. Insomma, una variazione minima rispetto a quanto definito inizialmente, che ...

Rimodulazioni Wind e questione Rimborsi - le novità del 10 aprile : Si torna a parlare in queste ore di Rimodulazioni Wind, grazie ad un SMS che sta iniziando a circolare tra gli utenti che hanno attivato buona parte dei piani attualmente disponibili. Come anticipato pochi giorni fa, l'operatore ha in qualche modo reagito alla presa di posizione da parte dell'Antitrust, riducendo l'aumento degli importi dall'8,6% comunicato in un primo momento all'8,3%. Tutto nasce, come noto, dal passaggio da tredici a dodici ...

Wind Tre risponde all’Antitrust riducendo gli aumenti e si prepara ai Rimborsi : Anche Wind Tre risponde al richiamo da parte dell'Antitrust e comunica una riduzione (irrisoria) degli aumenti senza però toccare l'incremento delle soglie, che rimane del 10%. L'articolo Wind Tre risponde all’Antitrust riducendo gli aumenti e si prepara ai rimborsi proviene da TuttoAndroid.