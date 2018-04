RIGORE PER IL PESCARA DOPO 12'

Diretta / Palermo Avellino (risultato live 3-0) streaming video e tv : Secondo RIGORE vincente per i rosanero! : Diretta Palermo Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicata sfida al Barbera, 37^ giornata Serie B (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:31:00 GMT)

Undici metri di paura : il Toro ha perso RIGORE : I granata sono la squadra ad aver sbagliato più penalty. Nessuno in Europa come Belotti: 5 flop in 2 campionati Se errare è umano e perseverare è diabolico, allora che cosa può essere il terzo rigore ...

Var - Bundesliga : squadre richiamate in campo per un RIGORE a fine primo tempo : L'arbitro aveva già fischiato la fine del primo tempo, quando è stato richiamato per verificare un episodio dubbio. rigore assegnato e squadre di nuovo in campo. L'articolo Var, Bundesliga: squadre richiamate in campo per un rigore a fine primo tempo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Insensibile - insensibile” - Orsato fischia RIGORE PER la Spal : sfottò dei tifosi della Fiorentina a Buffon [VIDEO] : Le dichiarazioni di Buffon al termine della gara contro il Real Madrid hanno creato più di qualche polemica, il portiere bianconero furioso con l’arbitro dopo il penalty concesso ai blancos e che ha portato all’eliminazione in Champions League. In occasione della gara tra Fiorentina e Spal episodio esilarante: Orsato al nono minuto di Fiorentina-Spal concede un rigore per gli ospiti, salvo poi negarlo dopo aver rivisto le immagini ...

Buffon - ironia della Fiesole per il RIGORE annullato alla Spal con il Var : 'Orsato insensibile' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il dirigente della Fiorentina ha aggiunto: 'Cairo ha detto che un rigore come quello in Italia, contro la Juve, non lo danno? I rigori ...

Juventus - scontro tra Berlusconi e Salvini davanti a Mattarella : 'RIGORE nel recupero? Io ho goduto' : I due sembrano faticare tantissimo per ritrovare un punto in comune, qualcosa che li metta dalla stessa parte, anche fuori dalla politica. Le divergenze tra i due sono state evidenti anche davanti al ...

Maradona sta con la Juventus : 'Non c'era il RIGORE PER il Real Madrid' : TORINO - Non poteva mancare il parere di Diego Armando Maradona sul rigore assegnato al Real Madrid contro la Juventus . L'ex giocatore argentino, parlando sui social, ha detto: ' Non era rigore, ...

Da Moreno e Nicchi al RIGORE di Oliver : l'odio italiano per gli arbitri non ha fine : Fu un barile di gin, quale primo premio d'un torneo, a decretare in Inghilterra, la necessità di trovare una figura neutra , in uno sport per gentleman che si sapevano regolare da soli. Veramente gli ...

“Juve alla pari col Real. Il RIGORE c’era - però… E Buffon va compreso” : “Juve alla pari col Real. Il rigore c’era, però… E Buffon va compreso” Il direttore commenta l’eliminazione dalla Champions dei bianconeri Continua a leggere

PIRLO CON GIGI BUFFON/ "RIGORE PER il Real Madrid? Sarei uscito di testa!". Con Ventura però... : PIRLO con BUFFON: l'ex centrocampista bianconero appoggia il suo ex compagno e capitano, ma sottolinea come il rigore del Real Madrid ieri sera poteva anche essere fischiato.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:47:00 GMT)

“Ecco perché abbiamo perso” - le parole choc di Chiellini. Sta diventando virale il video del difensore juventino ripreso dalle telecamere poco prima del RIGORE maledetto : la frase è un’accusa pesantissima per Cristiano Ronaldo e i suoi. Le immagini parlano chiaro : Se l’altro ieri è stato un giorno epico per il calcio italiano, con un Roma riuscita nell’impresa di rimontare ben 3 gol di differenza con Il Barca, ieri sera è stata una delle notti più oscure. La Juventus, una delle squadre più forti del mondo intero, si è vista negare l’accesso alle semifinali del torneo calcistico più entusiasmante di sempre: la Champions League. Tutto merito (o colpa) di una criticatissima decisione arbitrale, una di ...

Champions - Vidal cuore bianconero : si arrabbia per il RIGORE di Ronaldo : TORINO - A quasi 3 anni dall'addio, Arturo Vidal è rimasto un tifoso bianconero. Lo si è capito in maniera inconfutabile ieri sera quando il cileno si è messo a vedere Real-Juve mentre era in tribuna, ...

La battaglia di Agnelli per la Var in Champions non è iniziata con il RIGORE al Real : Il commento dell'inviato de La Stampa a Madrid per Real-Juventus, Antonio Barillà , sul turbolento finale di partita, il rigore concesso al 93' e le conseguenti dichiarazioni e polemiche di segno ...

mughini : il RIGORE? e' opinabile ma ci poteva stare - ecco perche' chiellini ha torto… - Sport : E' filosofia, la scienza che spiega il vivere. La Juve ha perso tutto dopo aver giocato per 92 minuti e mezzo una partita grandissima. E' filosofia. Devi avere un 'bidone di immondizia' al posto del ...