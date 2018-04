Ribaltiamo Juve-Napoli | altro che decisiva | due risultati su tre lasciano tutto aperto

calcioweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) Da giorni leggiamo considerazioni nette sudi questa sera allo stadio: tanti pseudo esperti assicurano che sarà ““, come se fosse uno spareggio scudetto. “Ilè costretto a vincere mentre laha duesu tre a disposizione“, aggiungono. La realtà è esattamente ribaltata. La partita di stasera, come ogni gara di calcio, ha tre possibili epiloghi: può finire 1, X o 2. E soltanto in un caso sarà, se cioè lantus riuscirà a vincere. In quel caso i bianconeri si porterebbero a +7 e con 4 partite alla fine della stagione si avvicinerebbero moltissimo al 7° scudetto consecutivo, che in quel caso potrebbero perdere soltanto in caso di clamorosi scivoloni nella parte finale della stagione. Se invece stasera finirà X o 2, rimarrà. In caso di pareggio, con 4 punti di distanza a 4 giornate dalla fine, il...