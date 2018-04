: #UltimOra #ArabiaSaudita spari a #Riad vicino alla residenza reale. Media locali parlano di possibile tentativo di… - SkyTG24 : #UltimOra #ArabiaSaudita spari a #Riad vicino alla residenza reale. Media locali parlano di possibile tentativo di… - Corriere : Riad, spari vicino a palazzo reale: paura per il re - NotizieIN : Riad.Spari a palazzo reale,ma era drone -

Attimi di paura ieri sera nei pressi deldi, dove c'è stata una sparatoria. Secondo fonti ufficiali, glisono stati esplosi dalla polizia araba per abbattere ungiocattolo che si avvicinava alla zona. Per molti minuti, comunque, si è temuto un colpo di stato o un attacco: la guardiaha portato re Salman al sicuro in un bunker.(Di domenica 22 aprile 2018)