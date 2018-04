Renault Twingo - Lex ranocchia compie 25 anni FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 22 aprile 2018) Nellaprile del 1993, lalanciava sui mercati europei la piccola. Moderna e colorata, piacque fin da subito, nonostante il difficile compito di sostituire la R4. Con le sue linee morbide e rotonde, nate dalla matita di Jean-Pierre Ploué, gli spigoli delle altre citycar diventarono di colpo anacronistici.Presidenziale. Franois Mitterand la adorava e ne ricevette un esemplare in dono al termine del suo mandato allEliseo. Con il presidente, altri 2,4 milioni di clienti sparsi in 18 paesi (oltre 300 mila solo in Italia) si innamorarono della macchinina francese, rimasta inconfondibile per circa 14, prima di essere costretta dai tempi a cedere il testimone alla seconda generazione.Pratica e spaziosa. Il suo successo fu merito della linea, certo, ma anche della sua praticità. Le forme da monovolume e il passo generoso di 2,35 metri in un corpo vettura lungo solo ...