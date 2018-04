Regionali | seggi aperti in Molise Si vota fino alle 23

Voto Regionali : seggi aperti dalle 7 alle 23 in Molise : Si sono aperte alle 7 le operazioni di Voto per le regionali in Molise. seggi aperti per 331mila aventi diritto al Voto che dovranno eleggere il successore di Paolo Frattura , Pd, , presidente uscente.

Regionali : seggi aperti dalle 7 in Molise : Si sono aperte alle 7 le operazioni di voto per le Regionali in Molise. seggi aperti per 331 mila aventi diritto al voto che dovranno eleggere il successore di Paolo Frattura , Pd, , presidente ...

Elezioni Regionali 2018 : orari apertura seggi elettorali in Friuli Video : Nel fine settimana sono attese le Elezioni regionali in Molise [Video]. A distanza di qualche giorno, si andra' alle urne anche in Friuli Venezia Giulia per rinnovare gli organi della Regione. I cittadini saranno chiamati al voto per eleggere presidente e consiglio. I candidati in corsa sono 4. Abbiamo Sergio Bolzonello del Centrosinistra, Massimiliano Fedriga del Centrodestra e Alessandro Fraleoni Morgera del #M5S. A loro si aggiunge Sergio ...

Elezioni Regionali Molise 2018 : fino a quando si vota - orari seggi elettorali Video : In attesa delle Elezioni amministrative in 797 comuni italiani, fissate in gran parte per domenica 10 giugno 2018 fanno eccezione Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, prossimamente si terranno in alcune zone d'Italia le #Elezioni regionali. Si comincera' in Molise domenica 22 aprile 2018 [Video], mentre la settimana successiva sara' la volta del Friuli. A pochi giorni dall'appuntamento elettorale molisano che sancira' la ...

ELETTI PARTITO DEMOCRATICO - Regionali LOMBARDIA 2018/ Voti Pd e seggi : Gori e i 15 nomi dei consiglieri : ELETTI lista PARTITO DEMOCRATICO, i risultati delle elezioni REGIONALI LOMBARDIA 2018: seggi e Voti. Ecco i 15 consiglieri ELETTI con Gori, tutte le preferenze per province(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:15:00 GMT)

ELETTI FORZA ITALIA - Regionali LOMBARDIA 2018/ Nomi - seggi e voti : ecco tutti i 14 consiglieri - c’è Gallera : ELETTI lista FORZA ITALIA, risultati delle elezioni REGIONALI LOMBARDIA 2018: seggi e voti. ecco tutti i 14 consiglieri ELETTI nel partito di Berlusconi, le preferenze per tutte le province(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:30:00 GMT)

ELETTI LEGA - Regionali LAZIO 2018/ Seggi - nomi e voti : Laura Corrotto tra i quattro consiglieri : ELETTI lista LEGA, i risultati delle elezioni REGIONALI LAZIO 2018: Seggi e voti. I candidati del Carroccio, le ultime notizie e i precedenti del 2013(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:22:00 GMT)

ELETTI FRATELLI D'ITALIA - Regionali LAZIO 2018/ Nomi - seggi e voti : i consiglieri di Roma : ELETTI FRATELLI D'ITALIA: i risultati delle elezioni REGIONALI LAZIO 2018: seggi e voti. I candidati della destra di Giorgia Meloni, le ultime notizie e i precedenti del 2013(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:31:00 GMT)

ELETTI FORZA ITALIA - Regionali LAZIO 2018/ Nomi - seggi e voti : i consiglieri di Roma e Latina : ELETTI lista FORZA ITALIA, i risultati delle elezioni REGIONALI LAZIO 2018: seggi e voti. I candidati forzisti, le ultime notizie e i precedenti del 2013(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:59:00 GMT)

ELETTI NOI CON L’ITALIA-UDC - Regionali LOMBARDIA 2018/ Nomi - seggi - voti : Del Gobbo consigliere - out Giovanati : ELETTI lista Noi con l'Italia-Udc, i risultati delle elezioni REGIONALI LOMBARDIA 2018: seggi e voti. Tra i candidati centristi eletto solo Luca Del Gobbo a Milano: out Giovanati (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:55:00 GMT)

Eletti Lega - Regionali Lazio 2018/ Seggi e voti - i nomi dei candidati consiglieri : Eletti lista Lega, i risultati delle elezioni Regionali Lazio 2018: Seggi e voti. I candidati del Carroccio, le ultime notizie e i precedenti del 2013(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:24:00 GMT)

Eletti Pd - Regionali Lazio 2018/ Seggi e voti - i candidati consiglieri : Eletti lista Partito Democratico, i risultati delle elezioni Regionali Lazio 2018: Seggi e voti. I candidati, le ultime notizie e i precedenti del 2013.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:43:00 GMT)

Eletti Forza Italia - Regionali Lazio 2018/ Seggi e voti - i candidati consiglieri : Eletti lista Forza Italia, i risultati delle elezioni Regionali Lazio 2018: Seggi e voti. I candidati forzisti, le ultime notizie e i precedenti del 2013(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:51:00 GMT)

Eletti M5s - Regionali Lombardia 2018/ Seggi - nomi e voti - i candidati consiglieri : Eletti M5s, i risultati delle elezioni Regionali Lombardia 2018: Seggi e voti. I candidati grillini, le ultime notizie e i precedenti del 2013: i pentastellati non sfondano. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 20:02:00 GMT)