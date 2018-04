Regionali Molise | seggi aperti | si vota fino alle ore 23

ELEZIONI Regionali Molise 2018/ Risultati diretta - affluenza e confronto con le Politiche : M5s sfida Toma : diretta Risultati ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2018: i due candidati favoriti, per i sondaggi, sono Donato Toma (centrodestra) e Andrea Greco (M5s). Ma il voto avrà impatto a livello nazionale?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Il voto alle Regionali del Molise che vale anche per il governo a Roma : E hanno cavalcato la delusione per la politica, che serpeggia già dalle scorse Politiche. Lì i vincitori assoluti sono stati i Cinque Stelle con il 44,8% dei voti, contro il 16,1% di Forza Italia, l'...

Elezioni Regionali Molise : candidati e ultimi sondaggi : Venerdì 20 aprile 2018 - Conto alla rovescia per le Elezioni regionali 2018 in Molise. Oggi si chiude la campagna elettorale e alcuni dei più importanti leader della politica nazionale sono andati a Termoli, Isernia e Campobasso per i comizi di chiusura. Tra due giorni i molisani saranno chiamati alle urne, ma il voto è sotto l'osservazione dell'intero Paese. Il Molise in questa delicata fase politica è come l'Ohio nelle Elezioni americani: ...

Regionali in Molise - un quarto degli elettori vive all'estero. Come si vota e come è andata alle politiche del 4 marzo : Sono 331.253 gli elettori molisani chiamati domani ad eleggere il Presidente della regione e il Consiglio regionale. I maschi sono 162.936, le femmine 168.317. Rilevante la percentuale di molisani all'estero: sono 78.361. Le sezioni elettorali sono 394. I consiglieri Regionali da eleggere sono 20. Verrà eletto Presidente chi otterrà il maggior numero di voti senza ballottaggio. Alla coalizione del presidente eletto sono garantiti ...