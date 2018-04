Redditi | in Italia cresce il divario tra ricchezza e povertà

Eurostat - in Italia cresce la forbice sociale : ai più poveri solo 1 - 8% dei Redditi complessivi : Eurostat, in Italia cresce la forbice sociale: ai più poveri solo 1,8% dei redditi complessivi Si allarga il divario tra chi ha redditi più alti e chi non riesce ad arrivare alla fine del mese Continua a leggere

Redditi Europa : ecco chi guadagna di più e di meno nel Vecchio Continente - il caso Italia : Grazie ai dati forniti dall'agenzia europea di statistica sui Pil europei, riferiti però al 2015, possiamo avere un quadro chiaro sui Redditi medi dei paesi europei, compresa l'Italia, dove molto ...

Redditi - ecco quanto dichiarano gli italiani Comune per Comune : ... dunque relativo ai Redditi prodotti nel 2016, diffuse nei giorni scorsi dal ministero dell'Economia. Basta cliccare sulla cartina dell'Italia e scoprire se si è sopra o sotto la media della propria ...

Redditi - ecco quanto hanno dichiarato gli italiani nel 2017 : Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, quasi la metà dei contribuenti ha guadagnato meno di 15mila euro all'anno

Quanto guadagnano i politici italiani? Tutti i Redditi del 2017 : Beppe Grillo 'sestuplica' il suo reddito e in un solo anno scala la classifica dei leader 'paperoni', dichiarando un imponibile di oltre 400 mila euro nel 2017, quasi 350 mila euro in più rispetto all'anno precedente. E' Quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2017 consultabili nei siti di Camera e Senato e da lunedì prossimo anche in forma cartacea. Grillo sei volte più ricco. E poi ...

