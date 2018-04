Red Ronnie conquista il Parco di Monza

Le Iene : Pippo Baudo - Chiara Galiazzo - Fabrizio Moro - Shade - Red Ronnie giudici di X Factor 2018? (video) : Sabrina Nobile, in occasione dell'addio di Levante dalla giuria di X Factor , ha contattato alcuni nemici giurati dei talent show per testare la propria disponibilità a prendere il posto della cantautrice dietro al bancone del programma di Sky Uno.prosegui la letturaLe Iene : Pippo Baudo , Chiara Galiazzo , Fabrizio Moro , Shade , Red Ronnie giudici di X Factor 2018? (video) pubblicato su TVBlog.it 26 marzo 2018 00:11.

Vaccini - perché Red Ronnie è stato citato in giudizio da Roberto Burioni : (Foto: LaPress) La querelle tra Red Ronnie e Roberto Burioni sull’obbligatorietà dei Vaccini si sposta nelle aule di tribunale. La star televisiva Red Ronnie è stata chiamata in giudizio a seguito della denuncia del noto immunologo del San Raffaele Roberto Burioni , che lo accusa di averlo diffamato sui social network paventando un conflitto di interessi inesistente. L’antefatto La schermaglia tra quelle che sono ormai due icone ...

Vaccini - perchè Red Ronnie è stato citato in giudizio da Roberto Burioni : (Foto: LaPress) La querelle tra Red Ronnie e Roberto Burioni sull’obbligatorietà dei Vaccini si sposta nelle aule di tribunale. La star televisiva Red Ronnie è stata chiamata in giudizio a seguito della denuncia del noto immunologo del San Raffaele Roberto Burioni , che lo accusa di averlo diffamato sui social network paventando un conflitto di interessi inesistente. L’antefatto La schermaglia tra quelle che sono ormai due icone ...

Vaccini - diffamò su Facebook il medico Burioni : Red Ronnie a giudizio : Certamente democratica deve essere, in particolare per un giornalista professionista, la libertà di espressione, il diritto di critica e, come in questo caso, il diritto di cronaca su critiche altrui"...

Vaccini - indagato Red Ronnie : per i Pm diffamò il medico Burioni con un post su Fb : La Procura della Repubblica di Bologna ha citato a giudizio il 66enne Red Ronnie , al secolo Gabriele Ansaloni, per aver diffamato a mezzo stampa il noto medico e immunologo Roberto Burioni , professore di Microbiologia e...

Red Ronnie Live in Vinile torna stasera su RTL a partire dalle 21 - ma a questo giro si raddoppia : Questa sera, 16 marzo, torna per la terza volta Red Ronnie Live in Vinile, il programma fortemente voluto da Lorenzo Suraci, proprietario di RTL, che vede Red Ronnie artefice di una selezione musicale che ha una sola regola: Vinile. L'idea è nata per caso, ci ha raccontato Red, una sera a Sanremo, quando durante una cena Suraci avanzò l'idea di un programma sulla sua radio condotto da Red. A quel punto l'idea era servita: basta che sia in ...