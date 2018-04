Real Madrid | Modric | ' Mi vedrei bene in Mls'

Real Madrid - Vallejo : 'Cristiano è un grande imitatore. Carvajal : chat - preghiere e videogiochi' : Un viaggio nello spogliatoio del Real Madrid, con una guida speciale. Marca è andato alla scoperta dei segreti e delle curiosità dei blancos attraverso le risposte di Jesus Vallejo, che ha rivelato i ...

Figo : 'Icardi è da Real Madrid - ma dipende tutto dal progetto dell'Inter' : L'ex calciatore dell'Inter Luis Figo ha rilasciato un'intervista anche ai microfoni di Sky Sport . Molti i temi affrontati, tra i quali anche il futuro di Mauro Icardi: 'Se è pronto per il Real? I grandi giocatori come lui si adattano a qualsiasi situazione , hanno le qualità per giocare in ...

Calciomercato Inter - Figo : 'Icardi è pronto per il Real Madrid - è già grande' : E per il calcio in generale: non siamo abituati a un campionato del mondo senza Italia. Però questa credo sia una lezione che può servire per il futuro, per non tornare a ripetere gli errori che sono ...

Real Madrid-Juventus - incredibile retroscena : “ecco cosa è successo all’intervallo” : Real Madrid-Juventus, emergono nuovi importanti retroscena sulla gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, polemiche incredibili per il rigore concesso alla scadere ai Blancos, nelle ultime ore novità che riguardano lo spogliatoio dei padroni di casa e con protagonisti Cristiano Ronaldo e Bale. Secondo quanto riferisce ‘AS’, il portoghese avrebbe ...

Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : il Barcellona è a un passo dal titolo : La Real Sociedad sorride e fa lo stesso il Barcellona. All'Anoeta finisce 3-0 contro l'Atletico Madrid: i padroni di casa trovano la vittoria grazie a un gol di José e alla doppietta di Juanmi. E' un ...

Real Madrid - il Bernabeu non è più un 'fortino' : solo 14 vittorie su 26 partite stagionali : davvero difficile interpretare la stagione del Real Madrid. Iniziata con la schiacciante vittoria sul Barcellona in Supercoppa e con alle spalle il trionfo della seconda Champions consecutiva, il ...

Probabili formazioni Real Sociedad – Atletico Madrid - 33^ Giornata Liga 19-4-18 : Nell’ultimo tranche del turno infrasettimanale della 33^ Giornata di Liga, l’Atletico Madrid sarà protagonista all’Anoeta di San Sebastian contro la Real Sociedad. Il pareggio del Barcellona a Vigo, potrebbe riaprire in qualche modo la lotta per il titolo, anche se è più fattibile un rinvio della festa blaugrana, piuttosto che una Reale rimonta. Il vero obiettivo della formazione di Simeone, oltre a consolidare il ...

Basket - Eurolega 2018 : il CSKA si impone nel primo derby - il Real Madrid crolla in gara-1 contro il Panathinaikos : Con le due partite inaugurali si è aperto il primo turno dei playoff dell’Eurolega 2017-2018. Otto squadre rimaste a contendersi prima l’accesso tra le migliori quattro squadre d’Europa e successivamente il trono del Vecchio Continente. Molto equilibrato il primo match di giornata: il CSKA Mosca, che viene da un’ottima stagione regolare, ha dovuto lottare fino alla fine per imporsi sul Khimki nel derby della capitale ...

Juventus - il 4 agosto la rivincita con il Real Madrid nell'International Cup : TORINO - La Juventus ritroverà il Real Madrid quest'estate negli States, all'International Champions Cup, presentata oggi a Miami. Appuntamento il 4 agosto al FedEx Field di Washington, ma prima i ...

Bayern Monaco - Vidal si opera : stagione finita - addio Real Madrid : Finisce anzitempo la stagione di Arturo Vidal operato ieri al ginocchio. Lo fa sapere il Bayern Monaco in un tweet in cui fa gli auguri al suo giocatore. 'Riprenditi presto, kingarturo23. Vidal ha ...

Champions Cup - la Roma sfiderà Tottenham - Barcellona e Real Madrid : Milioni di tifosi da tutto il mondo hanno seguito con trasporto in TV le nostre sfide due con il Barcellona in Champions League ed è bello poter dare ai nostri fan in America un'altra possibilità di ...