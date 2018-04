Rc auto | verso l' addio al bonus malus

Assicurazioni auto - «bonus malus» verso l’addio : L’Ivass apre un tavolo di confronto per rivedere il meccanismo del bonus malus per le Assicurazioni auto. Obiettivo: creare un sistema che tenga conto del comportamento effettivo del guidatore....

Incidenti e code sull'autostrada A4 a Monza verso Milano : Incidenti e code, traffico difficoltoso fra Milano e la Brianza. Incidenti e code Traffico difficoltoso: code di due chilometri ancora in questo momento poco prima della barriera di Monza sulla A4 , ...

auto - Cina verso eliminazione quota joint venture : titoli crollano a Shanghai e Hong Kong : La decisione della Cina di aprire il suo mercato dell'Auto al mondo, eliminando gradualmente il massimo della quota che le aziende straniere possono detenere in una joint venture con una azienda locale, mette ko i titoli del comparto Auto cinese.

Calvizie addio con autofagia - effetto protettivo verso varie malattie : Perché le donne perdono i capelli? La scienza dice che le cause possono essere differenti e, fortunatamente, superabili. Eccone alcune: Gravidanza Stress Disturbi alla tiroide Mancanza di ferro

Liberi e Uguali verso gruppo autonomo alla Camera : si discute per il capogruppo Video : E' praticamente fatta per la concessione della deroga, da parte dell'Ufficio di Presidenza della #Camera dei Deputati, in favore di #Liberi e Uguali per la creazione di un gruppo autonomo, il sara' composto quindi da 14 deputati, nonostante appunto i regolamenti parlamentari prevederebbero un minimo di 20 membri per costituire un gruppo. Anche il presidente dell'aula di Montecitorio Roberto Fico sarebbe d'accordo con tale scelta, che peraltro è ...

Consultazioni - camminata verso il Colle : tutti a piedi al Quirinale. Solo Berlusconi arriva in auto : L'unico ad arrivare e andare via in macchina è il Cavaliere. Gli altri giungono e vanno via a piedi dal Quirinale. È lo stile appiedato dei big consultati da Sergio Mattarella, una camminata per le ...

L’autorità aeroportuale israeliana ha rifiutato una pubblicità contro le discriminazioni verso le donne : Ricordavano alle donne che le compagnie non hanno il diritto di fargli cambiare posto su richiesta di un ebreo ultra-ortodosso che non vuole sedersi accanto a loro The post L’Autorità aeroportuale israeliana ha rifiutato una pubblicità contro le discriminazioni verso le donne appeared first on Il Post.

autoMAZIONE - ROBOTIZZAZIONE - VERSO LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE? : Con lo sviluppo della tecnica e della scienza al servizio dei capitalisti, la ricchezza dei borghesi aumentava a discapito dei salari, dell'occupazione e della condizione operaia. Queste prime ...

USA : mentre la operano al cervello donna tiene un concerto di flauto traverso : Anna Henry, musicista statunitense, ha suonato il flauto traverso mentre i medici la operavano al cervello.Continua a leggere

Fca : spinta da Jeep e Fiat - verso piena produzione in Brasile. Fabbrica di Goiana a 250mila auto l'anno : Goiana - Sulla scia dei successi commerciali ottenuti nel Sudamerica da Jeep Renegade, Jeep Compass e Fiat Toro, Fca si prepara a portare al massimo livello la capacità produttiva del suo...

ForumautoMotive - Domenicali - Lamborghini verso l'ibrido : Il tocco femminile alla guida di unazienda Automotive, uno scambio di opinioni con Stefano Domenicali e levoluzione delle mobilità. Questi i tre talk-show, improntati con unottica verso il futuro, affrontanti durante il nuovo appuntamento con #ForumAutoMotive. Nel corso dellevento, organizzato a Milano da Pierluigi Bonora, numerosi professionisti e professioniste del settore hanno avuto modo di confrontarsi ed esporre la propria visione su ...

Neve : tunnel di Tenda provvisoriamente chiuso per auto e un camion di traverso in Val Roya : Anas comunica che il tunnel del Tenda è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, a causa di veicoli e di un mezzo pesante di traverso sulla prosecuzione in territorio francese della statale ...

"Corrano verso Auschwitz" - post antisemita contro gara podistica per ragazzi : l'autore denunciato nel Lecchese : Ha rimosso il messaggio su Facebook e si è scusato ma il sindaco di Brivio ha presentato esposto ai carabinieri