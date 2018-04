Rai | programmazione speciale per la Giornata Mondiale del Libro

Cambia la programmazione di Instinct su Rai2 il 22 aprile - il terzo episodio lascia il posto al quarto : tutti i dettagli : La programmazione di Instinct su Rai2 sarà vittima di un leggero cambio nella serata di questa domenica 22 aprile: anziché il terzo episodio, sarà trasmesso il quarto. Stasera sarebbe infatti dovuto andare in onda l’episodio 1x03 intitolato “Segreti e bugie”, del quale potete leggere di seguito la trama: "Segreti e bugie - L'omicidio di un giovane uomo che aveva di recente lasciato la comunità religiosa della sua famiglia porta Dylan e ...

Rai Movie celebra la giornata della Terra con una programmazione dedicata : Indietro 22 aprile 2018 2018-04-21T12:59:33+00:00 ROMA – Si celebra oggi la giornata della Terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta e momento in cui i cittadini del mondo si uniscono per celebrarla e promuoverne la salvaguardia. Anche Rai Movie si unisce a questo movimento con una programmazione dedicata all’ambiente e alla sua tutela. Alle 13.05 andrà in onda […]

La serie tv Instinct è un plagio di Bones? 3° episodio del 22 aprile cancellato da Rai2 - ma la programmazione continua : La serie tv Instinct subisce una battuta d'arresto su Rai2: amaro destino per il procedural, che è incappato sin dall'esordio nell'accusa di plagio di un format ben più longevo e di grande successo come Bones. Rai2 fa sapere che il terzo episodio di Instinct, dal titolo "Segreti e bugie", non andrà in onda: previsto nel palinsesto della domenica della seconda rete Rai, l'appuntamento del 22 aprile alle 22.10 salta in seguito alla scelta ...

Giro d’Italia - ecco la programmazione della Rai Video : La Rai ha presentato la sua programmazione dedicata al Giro d’Italia 2018 [Video] che partira' venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Lo schema ricalchera' in buona parte quello inaugurato nella scorsa edizione, con lunghe dirette della corsa inframezzate da programmi di contorno e arricchite da altre trasmissioni di approfondimento. Ci saranno alcune novita', sia tra le voci che racconteranno il Giro d’Italia che nel progetto dei vari programmi. Nel ...

Giro d’Italia 2018 in tv - la programmazione completa della Rai. Dirette su Rai2 - Processo con Petacchi e Cassani : Venerdì 4 maggio prenderà il via la 101ma edizione del Giro d’Italia. Gli appassionati potranno goderselo serenamente in tv, gratis e in chiaro, grazie alla RAI. La televisione di Stato, infatti, ha presentato l’imponente palinsesto per seguire la Corsa Rosa così amata dagli italiani. Come lo scorso anno, tutte le tappe saranno trasmesse in diretta su Rai2 a partire dalle 15.00 (ma su RaiSport, canale 57 del digitale terrestre, il ...

Anticipazioni New Girl 7 - dal 10 aprile l’ultima stagione : trama - foto - video tRailer e programmazione italiana : New Girl 7, ultima stagione della comedy Fox che si congeda dal pubblico questa primavera con soli 8 episodi, debutta negli Stati uniti il 10 aprile. Si tratta del canto del cigno per questa serie che è stata un grande successo nelle prime stagioni, considerata erede di Friends per ambientazione e personaggi, ma che ha dovuto affrontare un brusco calo di ascolti dalla quarta stagione in poi, al punto da mettere in crisi il rinnovo per una ...

Stasera 8 aprile SWAT non va in onda su Rai2 - la programmazione è in pausa : i nuovi episodi a settembre : Gli appassionati della domenica sera a tema crime su Rai2 dovranno venire a patti con un cambiamento di programma da oggi in poi: Stasera, 8 aprile, SWAT non va in onda, copione che si ripeterà per un bel po' di tempo. Dopo il triplo episodio della scorsa settimana, quando sono stati proposti in sequenza gli episodi 1x10 "La rivolta", 1x11 "Koreatown" e 1x12 "Tutto è veleno", Hondo e soci hanno salutato il pubblico per un arrivederci a tra ...

Alan Cumming e Instinct in onda su Rai2 dopo la polemica del plagio di Bones : trama e programmazione : Novità importanti in arrivo su Rai2. La rete ha deciso di mandare in onda in contemporanea Usa Alan Cumming e Instinct, la nuova serie di cui l'attore scozzese è il protagonista assoluto. Proprio nei giorni scorsi lo show era finito sotto accusa per via di una polemica legata al terzo episodio (in onda domenica sera negli Usa) che ricordava in tutto e per tutto un vecchio episodio della quinta stagione di Bones. Il pubblico italiano del crime ...

Cambio programmazione per Il Commissario Montalbano - su Rai1 il 6 aprile aspettando La Corrida : Cambio programmazione per Il Commissario Montalbano. In via del tutto eccezionale, le repliche dell'amata serie con Luca Zingaretti raddoppiano per questa settimana: dopo la puntata trasmessa lunedì, domani 6 aprile, Rai1 manderà in onda un nuovo appuntamento dal titolo "Il gioco degli specchi." A quanto pare, come accade con Don Matteo 11, le cui puntate sono state dimezzate per coinvolgere maggior pubblico e incrementare gli ascolti, Rai1 ...

SWAT su Rai2 si fa in tre per il gran finale prima della pausa : trame 1° aprile e programmazione prossimi episodi : Preparatevi a salutare per un po' Hondo e i suoi uomini: la programmazione di SWAT su Rai2 si prenderà una pausa dopo la serata di oggi, domenica 1° aprile. Se per la domenica di Pasqua salta infatti l'appuntamento consono con NCIS 15, quello con la serie che vede Shemar Moore nei panni del protagonista triplica: ben tre episodi di SWAT saranno proposti in serie questa sera, a partire dalle 21:05. Si tratterà però dell'ultimo appuntamento ...

Stasera 1° aprile non va in onda NCIS 15 su Rai2 - salta la programmazione per Pasqua 2018 : Non è un pesce d’aprile: nella serata di questa domenica 1º aprile salterà l’appuntamento settimanale con NCIS 15 su Rai2, che slitta dunque di sette giorni. In occasione di Pasqua 2018, che cade proprio nella giornata di oggi, la programmazione della serie crime con protagonisti Gibbs e gli altri membri della squadra dell’NCIS si prende una pausa. L’episodio che sarebbe dovuto andare in onda oggi è rimandato quindi alla prossima domenica 8 ...

Cambia la programmazione tv per la morte di Frizzi : ecco i cambiamenti di Rai e Mediaset : Dopo la notizia della morte del conduttore, Rai e Mediaset annunciano la variazione della programmazione tv di oggi.

In ricordo di Fabrizio la Rai cambia la programmazione : Tutti i canali televisivi e radiofonici dedicano trasmissioni alla memoria di Frizzi, molti i programmi cancellati o spostati in altre fasce orarie

Fabrizio Frizzi - Rai in lutto : cambiata tutta la programmazione. Sospesa L'Eredità : tutta la Rai ricorda Fabrizio Frizzi. Per la scomparsa del grande conduttore televisivo tantissimi i tributi e i cambi di programmazione per l'intera giornata. Tutti i programmi in diretta, i ...