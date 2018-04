“Rabbia per chi me lo fatto” Caldonazzo | video choc Un colpo durissimo per Nathaly che

caffeinamagazine

: Povera ragazza, sgozzata dal padre e dal fratello perché voleva semplicemente essere libera. Quanta tristezza, quan… - matteosalvinimi : Povera ragazza, sgozzata dal padre e dal fratello perché voleva semplicemente essere libera. Quanta tristezza, quan… - QuartoGrado : La sentenza di primo grado per il caso dell’omicidio di Marco Vannini ha scatenato la rabbia della famiglia e non s… - vittoriozucconi : Grazie a lei, sig. Dimiccoli. Questo libro, che evita con cura la politica, è stato scritto per sfuggire al gorgo d… -

(Di domenica 22 aprile 2018) Un’esperienza bruttissima e che sicuramente difficilmente potrà dimenticare.è rimasta vittima di un incidente e dall’ospedale ha voluto condividere con i fan la sua situazione. Rabbia e sconforto: questi i due sentimenti dell’attrice in questi giorni. L’ex stella del Bagaglino, che è stata coinvolta in un incidente stradale pochi giorni fa, ha pubblicato un fortesul suo profilo Instagram dove si è mostrata in ospedale con il viso tumefatto. La showgirl, che nel filmato non parla, ha affidato i suoi pensieri a una lunga didascalia dove ha spiegato che cosa sta provando e il perché del suo risentimento. Tra le righe si evince inoltre che ha riportato diverse fratture in seguito all’incidente di cui è rimasta vittima in Piazza Monte Grappa, nel quartiere Prati di Roma. “Mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture e una ...