Quirinale | condannò i contabili per gli ammanchi nella tenuta presidenziale Il giudice

(Di domenica 22 aprile 2018) Negli anni Novanta aveva tirato in ballo Craxi e i finanziamenti milionari al cinema degli “amici”. Un terremoto, molte inimicizie, ma nulla più. A distanza di vent’anni ha alzato il dito fino al Colle, scoprendo – suo malgrado – che certe sentenze fanno male a chi le pronuncia. Questo si può dire di Stefano Imperiali, ormai ex magistrato della Corte dei Conti che ha sottoposto a giudizio due altidel, condannandoli, e finendo poi a dover affrontar lui tutta una serie di traversie – tra contestazioni, sanzioni, rarefazione delle udienze – che se non sono mobbing di sicuro segnano la fine di una carriera da. E infatti vanno avanti fino alla decisione, dopo circa un anno, di andare in pensione anticipata a gennaio: 64 anni appena, quando normalmente la soglia è, al netto di proroghe eventuali, di 70 anni. I patemi per Imperiali scaturiscono proprio ...