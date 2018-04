Quattro morti a Nashville | in fuga il ' killer nudo'

Usa - 3 morti e Quattro feriti in una sparatoria a Nashville : attentatore si spoglia e fugge : Un uomo ha aperto il fuoco in un ristorante, ora è in fuga. Si tratterebbe del 29enne Travis Reinking. Secondo le autorità, l'uomo si sarebbe denudato prima di far perdere le proprie tracce.Continua a leggere

Carrara - Quattro morti nella notte. L’auto si ribalta - sbalzati fuori i passeggeri : Sono due giovani italiani e due inglesi le quattro vittime dell’incidente avvenuto la notte scorsa a Marina di Carrara (Massa Carrara). I due italiani sono un 21enne e una 19enne, entrambi residenti a Carrara. Le altre due vittime, in base ai documenti rinvenuti dalle forze dell’ordine, sono due inglesi di 35 e 29 anni: tra le ipotesi c’è quella che fossero in auto dopo aver accettato un passaggio. Ferito nell’incidente un altro ...

