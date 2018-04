Quando la VR incontra l' arte nasce qualcosa di completamente nuovo - editoriale

Experience - Quando la tecnologia incontra i musei : Chi si ricorda com’era una gita in un museo o in una galleria d’arte anche solo negli anni ’90? D’accordo, era un’occasione per non fare lezione – cosa buona e giusta – ma poteva anche rivelarsi un’esperienza non molto coinvolgente. Entrando in un museo oggi, ci si accorge subito che molto è cambiato e questo grazie anche alle tecnologie digitali. Succede perfino che lontano dai musei, in una stanza o in un centro commerciale, si ...

Cosa succede Quando gli animali incontrano i loro simili stampati in 3D : Che ci fa questo esercito di rospi robotici, stampati in 3D, in mezzo alla natura? Ce lo spiega un team di ricercatori dell’Università di Windsor, che li sta impiegando per studiare da vicino il comportamento dei loro “colleghi” in carne e ossa. E, in particolare, quello delle femmine durante la stagione riproduttiva. Gli esperimenti prevedono di esaminare come un esemplare di sesso femminile reagisce, nella scelta del partner ideale, in ...

Il Capitano Maria - nuova fiction RAI con la Incontrada : Quando va in onda : quando va in onda Il Capitano Maria, la nuova fiction RAI con protagonista Vanessa Incontrada Si intitola Il Capitano Maria la nuova fiction RAI con Vanessa Incontrada in quattro puntate che andrà in onda nel mese di maggio 2018. Lo comunica in un documento RaiPubblicità. Secondo la fonte le prime tre puntate verranno trasmesse da […] L'articolo Il Capitano Maria, nuova fiction RAI con la Incontrada: quando va in onda proviene da Gossip e ...

Pinko. Quando la moda incontra il pensiero verde! : ... impegnata direttamente nella cura delle piante e nella raccolta dei frutti, con cui potrà soddisfare i bisogni primari della propria comunità e creare una micro-economia locale. Verranno coinvolti ...

Caterina Balivo incontra Rihanna : Quando andrà in onda l’intervista a Detto Fatto : quando andrà in onda l’intervista a Detto Fatto La conduttrice di Detto Fatto, Caterina Balivo, ha incontrato un giorno fa la cantante Rihanna. L’incontro è avvenuto a Milano. Rihanna si trovava in Italia per presentare la sua nuova linea di make up Fenty Beauty. Sul profilo ufficiale Instagram della Balivo troviamo prima un post con […] L'articolo Caterina Balivo incontra Rihanna: quando andrà in onda l’intervista a ...

Dean va a fare surf - Quando il surf incontra la sindrome di Down : Dean Goes surfing (Dean va a fare surf) è un documentario breve diretto da Caitlyn Greene che ha per protagonista un adolescente, affetto da sindrome di Down, alle prese con il mare e con lo sport. Il corto mostra la giornata passata tra le onde di Dean e di un gruppo di ragazzi con esigenze speciali; l’iniziativa sportiva è stata ideata dall’organizzazione surfing with Smiles e si tiene ad Hampton, nel New Hampshire. Ti è piaciuto? ...

Il surf a Praia do Norte è spettacolare - ma Quando il drone incontra l’onda gigante… : Il surfista tedesco Sebastian Steudtner è impegnato nelle acque di Praia do Norte, in Portogallo, per cavalcare onde gigantesche quando la cinepresa viene inghiottita dall’acqua L'articolo Il surf a Praia do Norte è spettacolare, ma quando il drone incontra l’onda gigante… proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cosmo - Quando ho incontrato te | Testo - Audio - MP3 : Canzone Quando ho incontrato te, Cosmo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Quando ho incontrato te è Cosmo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. E’ “Quando HO incontrato TE” il nuovo singolo di Cosmo, in rotazione radiofonica dal 23 marzo, secondo estratto da CosmoTRONIC, l’ultimo doppio disco di […]

Cosmo - il nuovo singolo è 'Quando ho incontrato te' : La canzone è stata fin da subito uno dei brani-simbolo del disco : basti pensare che ancor prima di diventare un singolo aveva già superato il milione di streaming su Spotify! In questo momento Cosmo ...

Cosmo - il nuovo singolo è “Quando ho incontrato te” : Dopo i fortunatissimi “Sei la mia città” e “Turbo”, Cosmo ha scelto il suo nuovo singolo estratto dall’ultimo album “Cosmotronic”. È uscito #Cosmotronic, È vostro. Quest’anno ci divertiremo, dai. In bio link a spotify Un post condiviso da Cosmo//Producer, Singer, Other (@Cosmo_marcojb) in data: Gen 11, 2018 at 3:10 PST Si tratta di “Quando ho incontrato te”, in rotazione radiofonica ...

Cosmo : in radio il singolo 'Quando ho incontrato te' - continua con successo il 'Cosmotronic Tour' : Il brano segue Turbo , che ha anticipato il progetto discografico del dj e producer di Ivrea, e ancor prima di diventare un singolo ufficiale ha già superato 1 milione di streaming su Spotify. Ultima ...

Quando il punk incontra il piano : Yann Tiersen al Porto Antico : ... ma l'Europa e il mondo intero lo riconoscono come un grande maestro attraverso il suo percorso di musica per il cinema: tutti ricordano 'Il favoloso mondo di Amélie', film che diventa culto anche ...

‘Ode plutonia’ - di Allen Ginsberg : Quando la Beat Generation incontra il punk : I testi raccolti in Ode plutonia. Poesie 1977-1980, di Allen Ginsberg (edizione curata da Leopoldo Carra, traduzione di Leopoldo Carra e Luca Fontana, Il Saggiatore), sono tra i miei preferiti tra quelli della sconfinata produzione dell’autore di Newark. Fin da subito, con Blues del soffione, è visibile una maturità stilistica che comunque mantiene la visionarietà e la capacità iperrealista dei lavori precedenti. 1977 – anno ...

Quando la brutalità dei sentimenti incontra la delicatezza di un amore sempre sognato : Un romanzo spietato e accorato al contempo: questo è ''Lealtà'' il nuovo libro di Letizia Pezzali pubblicato dalla casa editrice Einaudi."Il desiderio non si impara. Il desiderio esce da noi a caso. Da quel momento sappiamo la verità: vogliamo certe cose e non altre".Parla Giulia, una giovane donna che lavora a Canary Wharf, uno dei più importanti centri finanziari di Londra: un luogo creato per emanare potere, rigore ...