Prova costume non superata per un italiano su due

Alimentazione - Coldiretti : “Metà degli italiani bocciati alla Prova costume perché in sovrappeso” : Nonostante il caldo spinga a spogliarsi, quasi la metà degli italiani (45,9%) non sono pronti alla prova costume, visto che si trova in sovrappeso o addirittura obeso nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per recuperare la forma perduta. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base del rapporto Osservasalute presentato questa settimana, nel primo weekend di vero sole del 2018 con temperature ...