Prossima partita Juventus | sfida a San Siro contro l’Inter! Data | programma | orario e tv

(Di domenica 22 aprile 2018) Dopo il ko internoil Napoli, laresta prima in classifica in Serie A con un solo punto di vantaggio sui partenopei. Gli uomini di Allegri dovranno fare i conti ora con un calendario complesso, che li vedrà opposti nellagiornata all’Inter di Spalletti, squadra che ha bisogno disperato di punti per non perdere contatto da Roma e Lazio nella volata per la Champions League. QUANDO SI GIOCA INTER-Sabato 28 aprile, ore 20.45. Sarà il secondo anticipo della 35ma giornata (in precedenza Roma-Chievo Verona alle 18.00). COME VEDERE IN TV INTER-Lasarà visibile solo a pagamento su SkySport1 e su Mediaset Premium. Sia Sky sia Premium, inoltre, metteranno a disposizione sulle rispettive piattaforme anche la diretta streaming. Foto: Ciro Santangelo