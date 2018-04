Programmi TV di stasera - domenica 22 aprile 2018. A The Wall giocano Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : Aurora Ramazzotti, Gerry Scotti e Michelle Hunziker Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa In apertura di puntata in collegamento con Fabio Fazio il Presidente Emerito Giorgio Napolitano. In studio la leggenda dell’alpinismo mondiale Reinhold Messner, e uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo: Toto Cutugno. Inoltre, a pochi giorni dal suo 40esimo compleanno, Luca Argentero, attore corteggiatissimo dal cinema italiano, a fine maggio sarà ...

Stasera in tv sabato 21 aprile 2018 - Programmi tv di oggi : ... alle 15.00 Spal-Roma su SKY CALCIO 1, PREMIUM SPORT; alle Sassuolo-Fiorentina su SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1, PREMIUM SPORT; infine Milan-Benevento alle 20:45 su PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, ...

Programmi TV di stasera - sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...

Programmi TV di stasera - venerdì 20 aprile 2018. Su Rai1 La Corrida di Carlo Conti : La Corrida Rai1, ore 21.25: La Corrida Dopo il buon debutto della prima puntata torna in diretta La Corrida, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. I telespettatori da casa hanno dimostrato di apprezzare questa nuova edizione dello storico programma nato 50 anni fa dall’intuizione di Corrado e ...

Stasera in tv venerdì 20 aprile 2018 : Programmi tv di oggi : Per il calcio italiano, alle 20.45 Pisa-Pontedera anticipo di Serie C su SPORTITALIA; per il calcio estero alle 19.30 Nantes-Rennes su PREMIUM SPORT 2; alle 21.00 Dijon-Lille su PREMIUM SPORT; alle ...

Programmi TV di stasera - giovedì 19 aprile 2018. Su Italia 1 ultimo appuntamento con Emigratis 3 : Pio e Amedeo - Emigratis 3 Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv – ultimo episodio Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Il Bambino di Natale: Cosimo viene ricoverato in ospedale, la situazione è grave. Cecchini non si arrende e vuole realizzare l’ultimo desiderio del bambino a cui rimangono poche settimane di vita: festeggiare il Natale con ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 18 aprile 2018. Su Rai1 «Nemiche per la pelle» : Claudia Gerini, Jasper Cabal e Margherita Buy in Nemiche per la pelle Rai1, ore 21.25: Nemiche per la pelle – 1^Tv Film di Luca Lucini del 2016, con Margherita Buy, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli. Prodotto in Italia. Durata: 92 minuti. Trama: Lucia e Fabiola sono, rispettivamente, l’ex moglie e la moglie di Paolo e, a parte lui, non hanno davvero niente in comune. Quando l’uomo muore, lascia loro il compito di occuparsi di ...

Stasera in tv martedì 17 aprile 2018 - Programmi di questa sera : Ancora una grande serata di calcio in tv, comincia il turno infrasettimanale, alle 20:45 c'è l'anticipo Inter-Cagliari su SKY SPORT 1, SKY CALCIO 1, PREMIUM SPORT ma si gioca anche l'intero turno di ...

Programmi TV di stasera - martedì 17 aprile 2018. Su Rai1 «Questo nostro amore ‘80» : Questo nostro amore '80 Rai1, ore 21.20: Questo nostro amore ‘80 - 1^Tv Fiction di Isabella Leoni del 2017, con Neri Marcorè, Anna Valle. Prodotta in Italia. Primo episodio: Marina cadrà fra le braccia di Domenico, di fronte all’incapacità dell’amante di lasciare la moglie. Intanto gli Strano vengono arrestati per dei volantini che inneggiano all’attentato subito da Marchisio e il braccialetto di Caterina ha un ruolo ...

Programmi TV di stasera - lunedì 16 aprile 2018. Su La7 «Atlantide : Trump – Putin sfida globale» : Vladimir Putin e Donald Trump Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Il Campo del Vasaio – Replica Fiction di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo. Prodotta in Italia. Trama: Montalbano indaga su un omicidio che sembra richiamare antichi rituali mafiosi, e allo stesso tempo deve risolvere un grosso problema al suo commissariato. L’amico Mimì Augello è intrattabile, spesso ...

Programmi TV di stasera - domenica 15 aprile 2018. A Che Tempo Che Fa Alvaro Soler - Carmen Consoli - Pippo Baudo e Lorella Cuccarini : Alvaro Soler Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Il re delle hit estive Alvaro Soler sarà ospite nello studio di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Il cantautore spagnolo presenterà il suo ultimo singolo “La Cintura”, che anticipa l’album in uscita a settembre. E, ancora, ospiti Carmen Consoli, di cui è uscito in questi giorni il nuovo album intitolato “Eco di Sirene”, una raccolta contenente le sue canzoni più belle con un nuovo arrangiamento, e ...

Programmi TV di stasera - sabato 14 aprile 2018. Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Si accendono nuovamente i riflettori sul dance show condotto da Milly Carlucci, con l’immancabile swing di Paolo Belli. Dopo il successo di ascolti della settimana scorsa, questo sabato, ospite del programma sarà uno degli attori più amati della fiction italiana, Gabriel Garko, che si cimenterà in una nuova sfida. Sulla pista di Ballando con le stelle affronterà un vero e proprio “tour de ...

Stasera in tv : Programmi tv di sabato 14 aprile 2018 : Saranno ben 3 gli anticipi di serie A: alle 18.00 Chievo-Torino su SKY CALCIO 1 e Genoa-Crotone su PREMIUM SPORT 2 e SKY CALCIO 2; infine Atalanta-Inter alle 20:45 su PREMIUM SPORT, SKY SPORT 1, ...

Programmi TV di stasera - venerdì 13 aprile 2018. Su Italia 1 «Sei su Scherzi a Parte» con Francesco Pannofino : Francesco Pannofino Rai1, ore 21.25: La Corrida – Nuova Edizione La Corrida torna a casa. Sulla Rai. A 50 anni esatti dal debutto in radio di quello che si può definire come il primo vero e proprio talent people dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, la storica trasmissione ideata da Corrado e da Riccardo Mantoni sarà in onda per sei puntate su Rai1. Padrone di casa Carlo Conti con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con ...