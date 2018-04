Prodi va dal Papa e gli svaligiano la casa | rubati orologi e gioielli per 30mila euro

Lula a un passo dal carcere per corruzione. D'Alema - Prodi e Camusso firmano appello per candidatura alle presidenziali : Luis Inacio Lula Da Silva, il politico più popolare del Brasile e il favorito Nei sondaggi per le presidenziali dell'ottobre prossimo, può finire in carcere per scontare una pena di 12 anni: il Supremo Tribunale Federale (Stf) ha respinto oggi una richiesta di habeas corpus presentata dagli avvocati del leader del Partito dei Lavoratori (Pt). Come previsto, la decisione è stata presa con la più ridotta delle ...

Elezioni politiche 2018 - politici in coda ai seggi. Dallo stupore di Prodi alla gaffe di Bersani - e per Di Maio scatta il predellino : politici ai seggi, ma questa volta niente privilegi. La coda si fa e si fa tutta, nessuno rischierebbe la figuraccia di aver saltato la fila. Non ad urne aperte. E così nel corso della giornata, ognuno nel suo seggio, i big hanno fatto da testimonial agli errori e ai ritardi che hanno complicato le operazioni di voto in tutta Italia (leggi l’articolo). E se Romano Prodi non sa spiegarsi la lunga coda (“Non so se sia l’affluenza ...