Prodi va a Roma dal Papa | i ladri gli svaligiano l' appartamento

Bologna - svaligiata la casa dell'ex premier Romano Prodi : L'ex premier è stato informato dell'accaduto mentre si trovava in piazza San Pietro con la delegazione bolognese.

Svaligiata la casa di Romano Prodi a Bologna : Svaligiata la casa di Romano Prodi a Bologna L'ex premier era a Roma dal Papa. Rubati soprattutto orologi e gioielli. Gli inquirenti tenderebbero ad escludere che possa trattarsi di qualcosa di diverso dal semplice furto in abitazione Parole chiave: ...

Bologna - svaligiata la casa di Romano Prodi : I ladri fanno irruzione nell'appartamento dell'ex premier mentre era a Roma per l'udienza di papa Francesco

Il Pd si offre al M5s - la rete di Romano Prodi e Walter Veltroni : così cancellano Matteo Renzi : A guardare da fuori sembra che nel Pd tutto sia immobile, che l'orologio si sia fermato la notte del 4 marzo: un partito tramortito, obbligato a fare da spettatore. In realtà basta avvicinarsi e ...

Romano Prodi si tira fuori da un ruolo attivo per la formazione del Governo : "Né contatti - né trattative" : Romano Prodi in pressing per un Governo della Consulta sostenuto da M5S e Pd? Il Professore smentisce categoricamente di avere un ruolo in questa fase di negoziato politico.Dopo la lettura del retroscena della Stampa, secondo cui a un Governo della Consulta "ragionano anche alcune grandi figure di riferimento che con discrezioni e senza apparirestanno spingendo pezzi di Pd in quella direzione. Nelle conversazioni - scrive il quotidiano torinese ...

L'ombra di Romano Prodi - terrore puro per Salvini : come possono farlo fuori : Romano Prodi cadde - era il 27 febbraio 2008 - per un voto, quello di Clemente Mastella . Del resto, all'epoca, il centrosinistra al Senato aveva solo 9 seggi di vantaggio. E ora che si formano i ...

Romano Prodi tirato in mezzo per questioni inerenti l'inchiesta Russiagate Video : Lontani, ma così vicino, sembrano Putin e #Trump nello scenario che si dischiude dall'inchiesta #Russiagate. Da un lato l'ex dirigente di Trump raduna politici esterni all'America e mette soldi sui loro conti, dall'altro, Putin ritiene che con Trump l'America è andata indietro invece che avanti. Cos'è Russiagate? l'inchiesta di Russigate, ovvero, l'inchiesta che si occupa dei rapporti tra Donald Trump e il possibile coinvolgimento di Mosca nelle ...

Romano Prodi : "Il Pd non è finito" : "Il Pd è finito? No, non c'è nulla di irrimediabile in politica, c'è sempre un futuro. Non tutto è irrimediabilmente compromesso". A dirlo è l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in un colloquio con Repubblica, in cui sottolinea il "momento difficile".Prodi commenta:Io alla vigilia ero il più pessimista, ne avevo parlato con tutti. Purtroppo i dati hanno dimostrato che sono stato comunque ...

Romano Prodi sulle elezioni : 'Almeno non ha vinto Silvio Berlusconi. Pd? Peggio del previsto' : Tra i pochi che ancora non avevano parlato dopo il 4 marzo c'era Romano Prodi . Ma ora lo ha fatto, a Repubblica , in un colloquio 'intercettato' all'aeroporto. L'ex premier è colpito dalla batosta ...

Matteo Renzi e il retroscena su Romano Prodi : 'Sogna un governo con Di Maio perché poi...' : Il governo 'di' Romano Prodi . Non è un retroscena temerario, né un'invenzione della stampa avversa. Ma la verità, di cui Matteo Renzi parla in tono preoccupato con i suoi più stretti collaboratori. ...

Elezioni - D'Alema e Renzi nell'angolo Romano Prodi al voto col piccolo Ulivo : Il recente battibecco dialettico tra Massimo D’Alema e Romano Prodi fa sorridere. Non perché non sia un fatto politico rilevante ma perché D’Alema e Prodi, semplicemente, non si possono vedere sebbene in gran profluvio di “amico” e “compagno” (tra l’altro, “che sbaglia”). Segui su affaritaliani.it

Elezioni - dopo Prodi pure Veltroni : “Gentiloni? Domenica con lui a Roma”. E rinvia le risposte alla stampa : dopo l’endorsement di Romano Prodi, anche l’altro padre nobile dem Walter Veltroni, primo segretario Pd, sceglie di fare campagna elettorale con il presidente del Consiglio uscente: “Domenica sarò con Gentiloni a Roma all’Eliseo, avrete tutte le risposte alle vostre domande”, ha tagliato corto, senza replicare ai cronisti. Veltroni sarà così con Gentiloni Domenica 25 febbraio al teatro Eliseo della Capitale, per ...

D'ALEMA VS Prodi/ "Lunare che vinca il Pd : Romano compagno che sbaglia aiutando Renzi' : Massimo D'ALEMA vs Romano PRODI, elezioni 2018: "lunare pensare che possa vincere il Pd. Lui sbaglia sostenendo Gentiloni, perché aiuta Renzi'.