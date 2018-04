calciomercato

: RT @cmdotcom: #Sampdoria, #Praet: 'La #Juve mi segue, è un onore. É la migliore in Italia, vincerà lo scudetto' - Vincy1993 : RT @cmdotcom: #Sampdoria, #Praet: 'La #Juve mi segue, è un onore. É la migliore in Italia, vincerà lo scudetto' - cmdotcom : #Sampdoria, #Praet: 'La #Juve mi segue, è un onore. É la migliore in Italia, vincerà lo scudetto'… - _juvenews : Praet e la Juve: «Fa piacere l’interesse del miglior club d’Italia» -

(Di domenica 22 aprile 2018) Il centrocampista della Sampdoria , Lucasha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui parla anche del suo futuro e dell'interesse per lui dellantus aprendo la porta ad un suo trasferimento in estate. Come giudica finora il campionato della Samp? 'Positivo, ma ...