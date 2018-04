Porsche 911 GT3 RS | la terza GT è un razzo

Subito Imola e Spa per Rovera sulla nuova Porsche 911 GT3 Cup : ...rer il magnifico", conferenza-spettacolo tra arte, pittura, scienza e magia allo Spazio Teatro 89 di Milano NEGLI UCI CINEMAS ARRIVA EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO Segnala un evento English version ...

Porsche 911 GT3 RS - Al Ring in meno di 7 minuti - è record - VIDEO : 6:56.4, bastano questi numeri per riassumere una performance destinata a entrare nella storia. Alla Porsche 911 GT3 RS sono infatti bastati meno di 7 minuti per completare i 20,6 km dell'anello nord del NürburgRing, quel Nordschleife protagonista della spasmodica caccia di record che negli ultimi anni ha coinvolto tutti i principali costruttori di auto sportive. Configurazione stradale. A segnare il nuovo primato è stata la versione facelift ...

Porsche 911 Turbo - Proseguono i test al Ring per la 992 : La Porsche prosegue gli sviluppi della nuova 911 Turbo facendo tappa al NürburgRing. l'occasione per vedere la generazione 992 con un numero molto limitato di camuffature, raccogliendo così nuovi dettagli sul conto del modello che uscirà probabilmente nel corso del 2019, dopo l'anteprima della 911 Carrera.Ecco l'alettone attivo in funzione. Nelle immagini la Turbo mostra tutti i classici elementi del modello già in visti in precedenza: le prese ...

La Porsche 911 di Lego grande come l’originale : Non hai abbastanza soldi per comprarti una vera Porsche 911 Turbo 3.0 e per questo hai deciso che ne vuoi una fatta tutta di Lego, a grandezza naturale? Niente, non puoi avere neanche quella. La celebre azienda danese ha infatti realizzato una replica full-size di uno dei modelli più iconici nella storia del marchio tedesco, ma ha deciso di produrne soltanto un esemplare. Esposto all’interno del Porsche Museum di Stoccarda, non è stato ...

Porsche si prepara al lancio della nuova 911 : ROMA - Sarà la 911 Speedster a chiudere il lungo ciclo vita della attuale generazione di sportiva Porsche , la serie 991 , che verrà sostituita dalla 992 il prossimo anno. Il marchio di Zuffenhausen ...

Porsche Carrera Cup Italia : a Imola al volante della 911 Gt3 Cup : Ed è proprio questo il caso della Porsche 911 Gt3 Cup, che anima la Carrera Cup in diverse parti del mondo, Italia compresa. L'abbiamo provata fra i cordoli e le curve dell'autodromo di Imola. La Cup è estrapolata dalla Gt3: una delle 911 che ogni

Porsche 911 - Primi collaudi per la Speedster : La Porsche 911 Speedster esce allo scoperto. Queste sono le prime foto spia della attesissima variante biposto roadster della sportiva tedesca, ormai tradizionalmente chiamata a chiudere il ciclo vitale delle generazioni della vettura. accaduto con la 911 "Serie G", con la 964 e con la 997 e ora avverrà con la 991, per la gioia dei collezionisti e degli appassionati. Con la 992 in arrivo sul mercato all'inizio del 2019, è probabile ...

Porsche 911 Turbo safety car ufficiale del Wec" : Il legame tra Porsche e il mondo delle corse automobilistiche si intensifica con il Campionato mondiale endurance. Fino al 2020 infatti, la Porsche 911 Turbo da 540 Cv e trazione integrale, capace di scattare da 0 a 100 km/h in ...

Huawei Porsche Design Mate RS - bello e potente come una Carrera 911 : Insieme alla nuova gamma P20, Huawei presenta l’ultimo nato dalla collaborazione con Porsche Design. Il nuovo Mate è ispirato alla Porsche Carrera 911 GT3 RS nel nome come nel lussuosissimo Design, ispirato alle linee fluide dell’automobile nel corpo di vetro curvato, in cui trova spazio uno schermo Oled 2k di 6 pollici. Semplice e bellissimo, il nuovo Mate sarà disponibile nel colore nero. “Volevamo un dispositivo che fosse un omaggio alla ...

Porsche - A Ginevra protagonista la 911 GT3 RS - VIDEO : L'attesa protagonista dello stand Porsche al Salone di Ginevra è la nuova 911 GT3 RS. Si tratta della seconda versione della generazione 991, evoluta e affinata rispetto alla precedente. Il boxer da 520 CV. Il cuore è il boxer 4.0 aspirato, giunto all'evoluzione finale con una potenza di 520 CV e 470 Nm di coppia, e abbinato esclusivamente al cambio automatico Pdk. Secondo la Casa è in grado di toccare i 100 km/h da fermo in 3,2 secondi con ...

Porsche svela le prime foto della nuova 911 : ... come ci tengono a precisare a Stuttgart, adotterà le ultime tecnologie in tema di sicurezza e, annunciano, " offrirà una sensazione di guida che nessun'altra auto al mondo è in grado di dare ", con ...

Porsche 911 - La Casa apre all'elettrificazione : "Due anni fa" racconta August Achleitner, capo del progetto 911, parlando dell'elettrificazione "avrei detto assolutamente no. Oggi non la escluderei in maniera categorica". Con queste parole la Porsche ha di fatto aperto le porte alla possibile introduzione di inediti powertrain elettrificati nella futura gamma della 911. Sia chiaro, la nuova 992 non sarà elettrica ma, eventualmente, la Casa potrebbe considerare l'ipotesi di ...

Porsche 911 GT3 RS - prestazioni senza filtri : Quando si parla di Porsche 911 le sigle che seguono i tre numeri magici sono assai importanti. In oltre cinquanta anni di storia – la prima 911 è del 1963 – ce ne sono state davvero tante, ma ce ne sono due che più di ogni altre fanno battere il cuore degli appassionati: “GT3” e “RS”. La prima identifica una categoria di omologazione sportiva internazionale e la seconda sta per “rennsport”, che in tedesco vuol dire semplicemente ...

Porsche 911 GT3 RS : 520 cavalli per correre in pista : ROMA - Mentre a Maranello si annuncia al mondo la nascita della corsaiola 488 pista , da Weissach si replica con la nuova 911 GT3 RS . Due pugili destinati a incontrasi al Salone di Ginevra ma non a incrociare i guantoni, dal momento che ...