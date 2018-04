Poker Lazio alla Samp

Follia Lazio : Poker del Salisburgo ed è eliminazione : In Austria si riparte dal 4-2 dell’Olimpico ottenuto dalla Lazio contro il Salisburgo . Un risultato importante, ma che richiama la Lazio alla concentrazione e alla determinazione per evitare possibili scivoloni negli ultimi 90′ minuti di gioco. In palio c’è la semifinale di Europa League. Dopo un primo tempo a reti bianche è la squadra biancoceleste […]

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : 4-2 - Immobile serve il Poker!!! L’Olimpico è una BOLGIA!!! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...