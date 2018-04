Poker Lazio alla Samp

calcioweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) Roma, 22 apr. (AdnKronos) – Prosegue la sfida a distanza per la Champions, al successo ieri della Roma a Ferrara con la Spal replica lache all’Olimpico batte 4-0 ladoria affiancando i giallorossi in terza posizione in classifica. Capitolini in vantaggio al 32′ con Milinkovic-Savic, il raddoppio di De Vrij al 43′, nella ripresa doppietta per Ciro Immobile al 40′ e al 43′. In classifica la squadra di Inzaghi sale a 67 punti, ferma a 51 la. Lunga fase di studio nei minuti iniziali con le due squadre che si equivalgono. Al 12′ passaggio in verticale di Immobile nel cuore dell’area per Marusic ma il montenegrino non ci arriva. Non ce la fa Parolo costretto a uscire dal campo, al suo posto Lukaku. Al 20′ affondo di Felipe Anderson, il suo suggerimento viene però svirgolato da Lukaku al momento del tiro. Cresce la, su ...