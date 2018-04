PM Di Matteo accusa | Csm e Anm non ci hanno difeso

blogo

(Di domenica 22 aprile 2018) Il PM Nino Diè intervenuto oggi nel corso del programma "1/2 ora in più" su Rai 3 diretto da Lucia Annunziata. Il tema centrale dell'intervista ha ovviamente riguardato il processo sulla trattativa Stato-Mafia per il quale venerdì scorso è stata emessa una sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Palermo che ha portato a condanne importanti: 12 anni per Mario Mori, Antonio Subranni, Marcello Dell'Utri e Antonino Cinà; 8 anni per l'ex colonnello Giuseppe De Donno; 28 anni per il boss Leoluca Bagarella; 8 anni per Massimo Ciancimino.Questo processo è stato duramente criticato nel corso degli anni da parte degli ambienti politici e giornalistici. Critiche sono piovute da più fronti sul lavoro dei magistrati coinvolti nell'indagine,ti addirittura di "voler fare politica" e peggio ancora di voler "deformare la giustizia inventandosi qualcosa che non esiste". Di...