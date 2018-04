Plateale sfuriata figlia Ceo Korean Air

notizie.tiscali

(Di domenica 22 aprile 2018) ANSA, - SEUL, 22 APR - La sorella maggiore era finita in carcere per unasimile 4 anni fa che fece il giro sui media di tutto il mondo. Ora anche laminore dell'ad della compagnia aerea sudcoreanaAir, è stata costretta a dare le dimissioni dalla compagnia per un abuso di potere simile: ha gettato un bicchiere d'...