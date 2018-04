Pippo Baudo al Bif st 2018 | ' La mia carriera? La devo a Rin Tin Tin'

Il primo incontro tra Pippo Baudo e Lorella Cuccarini : 'Posso farti un provino?' - 'Sì ma vengo con mamma' : Pippo Baudo e Lorella Cuccarini si sono ritrovati sulle poltrone di Che Tempo che Fa di domenica 15 aprile per un'intervista con Fabio Fazio tra ricordi ed aneddoti. Baudo ha raccontato anche come ...

“Che tempo che fa” – Venticinquesima puntata del 15 aprile 2018 – Terence Hill - Alvaro Soleil - Lorella Cuccarini e Pippo Baudo tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Venticinquesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Venticinquesima puntata del 15 aprile 2018 – Terence Hill , Alvaro Soleil , ...

Frizzi - il dubbio di Pippo Baudo : "Forse doveva riposare di più..." : Il ricordo di Fabrizio Frizzi è ancora vivo nella mente e nel cuore di chi ha condiviso con lui un lungo tratto di strada lavorativa , e non solo, . Come Pippo Baudo , amico sincero del conduttore la ...

Pippo Baudo ricorda Fabrizio Frizzi : "Era come un figlio" : Anche Pippo Baudo è rimasto sconvolto e addolorato dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, che ha ricordato in una lunga intervista al settimanale Gente. Di lui apprezzava la generosità, la semplicità, la risata e l'ironia. "Gli volevo bene come un figlio", racconta, ricordando di averlo conosciuto tanti anni fa, quando Fabrizio faceva la tv dei ragazzi. E stimava anche il suo modo di farsi rispettare, era buono ma non ingenuo. prosegui la ...