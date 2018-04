“Pippa Middleton incinta | sarà mamma a ottobre”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 aprile 2018) Pippaaspetta un bambino. La sorella minore di Kate si è sposata il 20 maggio 2017 con il finanziere James Matthews e come riporta il Sun on Sunday è in dolce attesa. E’ il primo figlio per la coppia e nascerà il prossimo ottobre. Pippa ha detto di essere “super felice”. Intanto manca poco all’arrivo del terzo figlio di Kate e William: l’evento della nascita è atteso in questi giorni e l’ospedale dove la duchessa di Cambridge dovrà partorire è già transennato con divieto di parcheggio fino al 30 aprile. L'articolo “Pippaa ottobre” proviene da Il Fatto Quotidiano.