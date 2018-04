Pescara | stagione finita per Campagnaro

calcioweb.eu

: Ma quanto è generoso il Milan? Regalare 4 punti al Benevento in due partite... E ci tengo a precisare che il Beneve… - AdrianoTamburri : Ma quanto è generoso il Milan? Regalare 4 punti al Benevento in due partite... E ci tengo a precisare che il Beneve… - calcio_80 : 'STRANIERI ANNI '80': I Tre Stranieri del Pescara, Stagione 1988/89! - Demaraf78 : Pescara, mare inquinato: la stagione parte con due divieti di balneazione | ABR24 NEWS -

(Di domenica 22 aprile 2018)anticipatamente per l’esperto difensore delHugo. Il quasi 38enne ex Napoli e Inter si è infatti procurato una lesione al polpaccio destro. L’ennesimo stop fisico stagionale costringerà il giocatore a saltare le ultime sei giornate di campionato. Una tegola per Pillon che contava sull’esperienza del difensore nella fase decisiva della, con ilin piena lotta salvezza. Nei prossimi giorni il giocatore, dopo ulteriori esami medici, deciderà se proseguire la carriera o meno, restando però nel mondo del calcio. Il giocatore potrebbe decidere di rientrare in Argentina dopo le tre stagioni in maglia biancazzurra. L'articolopersembra essere il primo su CalcioWeb.