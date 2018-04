Perché il doodle di oggi potrebbe farvi guardare in modo diverso alla Giornata delle Terra

huffingtonpost

(Di domenica 22 aprile 2018)è è ladella. Non tanto una ricorrenza da festa e fuochi d'artificio, piuttosto il momento di qualche riflessione e promessa per il futuro. Con ildi, una magnifica Jane Goodall racconta in 145 secondi la sua vita e il suo rapporto con tutto quello che ci circonda.Non credo ci sia una sola virgola da aggiungere a colei che ha fatto dello studio degli animali la sua vita. Mi permetto solo uno spunto: immaginatevi seduti all'interno della ISS (la stazione spaziale che orbita sulle nostre teste) e guardiamo giù grazie a questa diretta NASA. Quella meravigliosa sfera azzurra che vedete lì sotto è il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Per inciso, è anche l'unica bolla d'aria respirabile, acqua potabile e fonte di cibo che conosciamo in tutto l'universo. Fareste mai qualcosa per danneggiarla? Se ...