Perché arbitri e giocatori scendono in campo con un segno rosso sul viso : arbitri e giocatori scendono in campo con un segno rosso sulla faccia. Un dettaglio che non può essere sfuggito già durante i tre anticipi della 34esima giornata di campionato: uno sbaffo di colore su una guancia in segno di solidarietà con la campagna di sensibilizzazione molto lancata dalla Lega di Serie A, spiega Fanpage, assieme all'Aic (Associazione italiana calciatori) ...

Arbitri - svegliatevi! Perchè non viene sfruttato al meglio uno strumento straordinario come il Var? : Il Var è uno strumento straordinario e che ha portato a ridurre quasi al minimo gli errori arbitrali ma non ha portato ad azzerare le polemiche ma per errori che sono da attribuire agli Arbitri. L’ultimo episodio che ha creato il caos è stato quello che si è verificato durante la gara di ieri valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Juventus, big match che ha portato al successo per la squadra di Massimiliano ...