Per il Crotone vittoria pesante a Udine | lascia il terz' ultimo posto e inguaia Oddo

Serie A - Zenga : «Felice Per Crotone. Gol Faraoni? Ci vuole follia...» : UDINE - Il Crotone vince lo scontro salvezza contro l'Udinese e si avvicina alla salvezza. Walter Zenga è soddisfatto: "Sono felice per i ragazzi, devo ringraziarli - spiega l'allenatore a Sky Sport - Hanno fatto una partita sopra le righe. Non era facile vincere a Udine anche se loro venivano da 10 sconfitte consecutive. E il fatto che sono stati in partita nonostante il gol di svantaggio ...

Risultati Serie A - la 34^ giornata è un grande show : Lazio suPer - una brutta Inter tiene. L’Atalanta suPera il Milan - Crotone da impazzire [FOTO] : 1/35 LaPresse ...

Serie A Crotone - Zenga : «Udinese - dovrai essere brava Per batterci» : Crotone - "Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l' Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone " . E' un Walter Zenga spavaldo quello che ...

Ugo Pugliese (presidente provincia Crotone) al sindaco di Verzino Parise : ha preso fischi Per fiaschi : A due giorni dall’ufficialità dell’elezione del presidente della provincia nella persona del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, è iniziato il

BPer a Crotone Per Festival Cultura Creativa : Roma, 20 apr.(AdnKronos) - Bper Banca aderisce anche quest’anno al Festival della Cultura Creativa, indetto da Abi (Associazione Bancaria Italiana) e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il tema del 2018 del Festival è “Che capolavoro!”, il patrimonio Culturale europeo come radi

Carabinieri Crotone : un arresto Per furto energia elettrica : I Carabinieri della locale tenenza hanno arrestato un 39enne, imprenditore già sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari disposta nell'ambito del procedimento penale della D.D.A. di ...

Crotone - scoPerta antica sepoltura : “Risale a prima dell’arrivo degli Achei” : Sul fiume Neto ormai in secca, a Crotone, la Guardia di Finanza ha scoperto un'antichissima sepoltura, rarissima testimonianza di insediamento dell'Età del Bronzo medio. La presenza delle tracce della tomba risalgono a molto tempo prima dell'arrivo degli Achei dalla Grecia e alla fondazione dell'antica città di Kroton.Continua a leggere

Crotone-Juventus 1-1 : Per una notte Simy si trasforma in CR7 e riapre il campionato : La magia del pallone è che per una notte – fosse anche una soltanto – Simeon Tochukwu Nwanko, meglio noto (ma neanche troppo) come Simy, può trasformarsi in Cristiano Ronaldo, il piccolo Crotone con un piede nella fossa della Serie B rimontare e fermare la Juventus pluricampione d’Italia, il Napoli tornare a credere in uno scudetto che sembrava già perso. Mercoledì sera, intorno alle 21.55, il campionato era finito: la squadra di ...

Juve pari a Crotone - Allegri : “con il Napoli non firmo Per il pari” : “Un mese e mezzo fa ci avrei messo la firma se mi avessero detto che sarei arrivato allo scontro diretto contro il Napoli con 4 punti di vantaggio: domenica sarà sicuramente una bella sfida e non firmerei per un pareggio: dobbiamo giocare per ottenere il massimo, vincendo faremmo un grande salto in avanti. Ad ogni modo, il campionato non finirà domenica”. Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio ...

