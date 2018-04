Pari tra Cagliari e Bologna

Trattativa Stato-mafia - M5s contro Berlusconi. Sibilia : “Ora deve sParire”. Di Maio : “Muore la Seconda Repubblica” : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, il Movimento 5 stelle va all’attacco dell’ex Cavaliere. Il primo è stato il deputato M5s Carlo Sibilia. Poi sempre in rete, è intervenuto il Capo ...

Trattativa Stato-Mafia - M5S all'attacco di Berlusconi : "Ora deve sParire" : "La Trattativa Stato-Mafia c'è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità". Lo scrive su twitter Luigi Di Maio dopo la lettura della sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia. "Con la storica sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia si dimostra, una volta per tutte, che pezzi delle istituzioni sono scesi a patti con Cosa Nostra. Tra i ...

Vigne sì - ma in città da Vienna a Parigi - da Torino a Roma - ecco i filari tra le case : Il vino si fa lontano dalle città: sembra una legge incontrovertibile, eppure esistono questi luoghi speciali in cui il contatto tra vite e uomo, tra filari e 'mondo esterno' sono ancora più massicce:...

Libri di testo - gli editori : “Non confondere Parità di genere con femminismo” “No - useremo sindaca e ministra” : Tempo di adozione dei Libri di testo e per la prima volta da quest’anno gli insegnanti oltre a tener in considerazione i tetti di spesa dovranno vigilare sugli stereotipi. Il celebre “posso chiederle di chiamarmi ministra” di Valeria Fedeli non è rimasto uno sfizio dell’inquilina di viale Trastevere ma una “battaglia” culturale entrata a far parte delle linee guida “Educare al rispetto”, che chiedono ai docenti di prestare attenzione nella ...

Facebook corre ai riPari : annunciate alcune novità per la nostra privacy Video : Nuovi limiti per il social network più famoso al mondo. Lanciato per la prima volta il 4 febbraio del 2004 e gestito dalla societa' #Facebook Inc, la piattaforma fondata ad Harvard dall'attuale proprietario Mark Zuckerberg, resta ad oggi il social network più scaricato e utilizzato nel mondo. La rivoluzione tecnologica, che ormai da molti anni ha cambiato le nostre vite, diventando un'abitudine sempre più diffusa fino a raggiungere le vette ...

Netflix - dalle baby squillo dei Parioli dirette da De Sica jr alle nuove stagioni di Stranger Things e Tredici : tutte le novità dei prossimi mesi : La seconda stagione di Suburra, il calcio e le baby squillo dei Parioli. Ma anche il primo film, docu-serie e live action. Netflix aumenta i suoi investimenti nel nostro Paese e amplia il bouquet a disposizione degli abbonati nei prossimi mesi. Così, dopo Suburra, di cui sono appena iniziate le riprese della seconda stagione, e la docu-series First Team: Juventus, la piattaforma annuncia il cast della serie originale baby, una storia di ...

Facebook corre ai riPari : annunciate alcune novità per la nostra privacy : Nuovi limiti per il social network più famoso al mondo. Lanciato per la prima volta il 4 febbraio del 2004 e gestito dalla società Facebook Inc, la piattaforma fondata ad Harvard dall'attuale proprietario Mark Zuckerberg, resta ad oggi il social network più scaricato e utilizzato nel mondo. La rivoluzione tecnologica, che ormai da molti anni ha cambiato le nostre vite, diventando un'abitudine sempre più diffusa fino a raggiungere le vette della ...

Parigi - la nuova vita di Jerome Hamon dopo il secondo trapianto facciale : Parigi, la nuova vita di Jerome Hamon dopo il secondo trapianto facciale La prima operazione, nel 2010, aveva avuto complicazioni. Continua a leggere

“Alessia - si vede tutto!”. Isola dei Famosi - entra in studio Stefano De Martino e la finale diventa ‘hot’. Il siParietto con la Marcuzzi fila liscio fino a un certo punto : non avevano calcolato ‘quel’ particolare : E alla fine, dopo più di due mesi, è arrivata l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi. Mai edizione fu più chiacchierata: il canna-gate, quest’anno, ha letteralmente dominato ogni diretta. Ma non la finale, che eccezionalmente si è svolta all’Expo di Milano. Ci sono arrivati in 5 – Jonathan Kashanian, Francesca Cipriani, Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei – ma, tra sfide e televoti lampo, nel ...

Pari tra Lazio e Roma : Lazio e Roma a 61 punti, uno in piu' dell'Inter, l'altra pretendente ad un posto in Champions League. Le fatiche europee influiscono sul derby di ritorno della Capitale, che termina con un Pari senza ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Strakosha e la traversa salvano la Lazio - derby Pari! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 32^ giornata. Milan e Napoli pareggiano, la Juventus si porta a +6 sui partenopei e il derby finisce pari(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:25:00 GMT)

Domenica Live - Loredana Lecciso stravolta da Barbara D'Urso : la prima apParizione dopo lo strappo con Al Bano : A Domenica Live da Barbara D'Urso per la prima volta ha deciso di parlare Loredana Lecciso, dopo la separazione ormai ufficiale con Al Bano. E già dal suo ingresso in studio, la showgirl è apparsa ...

Amici 2018 - seconda puntata serale : scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi. : Continuano i battibecchi tra Heather Parisi e Simona Ventura: la ballerina statunitense critica la conduttrice per il carisma (falso) che attribuisce a Biondo. Ad Amici 17 arriva Gianni Morandi che sfida Francesco Totti e rappa a sorpresa con Ghali. Vince la puntata Carmen, fuori Daniele e Sephora. Ecco le fasi più emozionanti della serata! Amici 2018, Morandi sfida Totti e rappa con Ghali La seconda puntata di Amici 17 si apre con il ...

Amici - scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi su Biondo : «Come fai a dire che non ha carisma?» : Nuove scintille tra i giudici di Amici : questa volta Heather Parisi ha avuto un piccolo battibecco con Simona Ventura . Durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, Biondo per i ...