"Sono preoccupato per quanto sta accadendo in questi giorni in,dove, in seguito a una protesta sociale, si sono verificati scontri, che hanno causato anche alcune vittime". Lo ha dettoFrancesco nel Regina Caeli chiedendo che "" e che "le questioni aperte siano risolte pacificamente e con responsabilità". In mattinata il pontefice ha ordinato 16 nuovi sacerdoti,di cui 11 destinati alla diocesi di Roma.(Di domenica 22 aprile 2018)